¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÊè¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬º´ÅÏ»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê10·î11Æü¡¢Êó¹ð²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº´ÅÏ»ÔÎ¾ÄÅÃÏ¶è¤Î²ÃÌÐ¸Ð¡¦¸ÐÈÊ¤ÎµÖÎÍÃÏ¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï9´ð¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º´ÅÏ»Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£È¯¸«¤·¤¿¡ÖÊ¸²½ºâÊÝÂ¸¿·³ã¸©¶¨µÄ²ñ¡×¤¬11Æü¡¢Ä´ººÊó¹ð²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´Ä¹30¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÃæµ¬ÌÏ¤ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬2´ð¡¢±ßÊ¯¤¬5´ð¤Ç¡¢¸ÅÊ¯»þÂåÁ°´ü¤ÎÃÏÊýÍÎÏ¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÒÄ´ººÊó¹ð²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡Ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤êÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤½¤¦¤¤¤¦³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢Â¬ÎÌ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
