10ÆüÂç´Û»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤°¡¡ÈæÆâ»Ù±ç³Ø¹»¤äÌðÎ©¾®ÉÕ¶á¤Ç¤â¡¡·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡½©ÅÄ
Âç´Û»Ô¤Ç¤Ï10Æü¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÎÌÜ·â¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç´Û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Âç´Û»Ô»úÈ¬È¨¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢Âç´ÛË±ÌÄ¹â¹»¤Þ¤ÇÌó200¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢Âç´Û»Ô²Ö²¬Ä®»ú¥¢¥»ÀÐ¤Î²Ö²¬Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¡¢ÂÎÄ¹1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤È¡¢1¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤éÌó100¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÈæÆâ»Ù±ç³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢Âç´Û»ÔÇòÂô»úÇòÂô¤ÎÈª¤Ç¡¢ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÎ©¾®³Ø¹»¤Î½÷À¿¦°÷¤¬¶ÐÌ³Ãæ¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌðÎ©¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÏÌó100¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£