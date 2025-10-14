イルフォード・ジャパン株式会社は、35mmフィルムカメラ「ILFORD PIXIE 35-II」の国内販売を10月17日（金）に開始する。価格はオープン。

フィルム撮影をより自由に楽しめるカメラとして、初心者から経験者まで幅広い層に向けて訴求するというモデル。1966年に発売した「ILFORD PIXIE」の名称を継承している。

焦点距離32mmの単焦点レンズを搭載。絞りはF6.4、F16、F100の3段階で調節できる。またレンズは取り外しも可能で、ピンホール撮影にも対応する。

ハーフフレームアダプターが付属する。

製造は株式会社Gakkenが協力。「大人の科学マガジン」の35mmフィルムカメラをベースに製造しているという。

光学レンズ：PMMA（高透明アクリル樹脂）1枚構成 焦点距離：32mm（レンズ使用時）、30mm（ピンホール） 撮影距離：0.3m～無限遠 シャッタースピード：1/100秒、バルブモード 絞り：F6.4/F16/F100 フィルム送り：マニュアル フィルムフォーマット：135/35フィルム（フルサイズ/ハーフサイズ）※ISO 400ネガフィルム推奨 三脚ネジ穴：あり 付属品：ハーフサイズアダプター / 英文マニュアル カメラボディー：ABS樹脂 外形寸法：131×90×54mm 重量：141g

フルサイズ作例 ※ILFOCOLOR Vintage Tone 400 Plus使用（提供：イルフォード・ジャパン株式会社

フルサイズ作例 ※ILFOCOLOR Vintage Tone 400 Plus使用（提供：イルフォード・ジャパン株式会社

ハーフサイズ作例 ※ILFOCOLOR Vintage Tone 400 Plus使用（提供：イルフォード・ジャパン株式会社

ハーフサイズ作例 ※ILFOCOLOR Vintage Tone 400 Plus使用（提供：イルフォード・ジャパン株式会社

レンズなしピンホール作例 ※ILFOCOLOR Vintage Tone 400 Plus使用（提供：イルフォード・ジャパン株式会社