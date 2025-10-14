Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

■宮舘涼太がキリッと微笑みポーズ！端正な顔立ちが際立つ正面ショット

宮舘はカラフルな番組セットを背に、片手で「L」の字を作った“ラヴィットポーズ”を披露。白Tシャツに黒のブルゾンを合わせたシンプルなコーデながら、品のある雰囲気を漂わせている。

ヘアスタイルは艶のある黒髪をふんわりと立ち上げたセンター分け。ナチュラルな動きの中に大人の余裕が感じられ、正面から見せるキリッとした微笑みが、より端正な顔立ちを引き立てている。

SNSでは「ビジュ最高」「朝から爆イケで目が覚めた」「今日もかっこいい」「麗しい」「シンプルコーデ最強」といった声が相次いでいる。

■宮舘涼太の脚の長さ際立つ“ウッディ”コーデ。ディズニーを満喫する姿に反響

また、10月14日は「宮舘涼太のロイヤルホリデーin東京ディズニーリゾート」を放送。東京ディズニーリゾートの公式SNSでは宮舘のスタイル際立つ“ウッディ”コーデの全身ショット、番組公式Xでは宮舘が乗り物やグルメではしゃぐ姿などが公開されており、こちらにも大きな反響が寄せられている。

