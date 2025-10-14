NHK『うたコン』で“私の想い出のうた”特集が決定。そして、ミセスが『うたコン』に初登場
10月21日の『うたコン』（NHK総合）は“私の想い出のうた”を特集。また、Mrs. GREEN APPLE が『うたコン』に初登場する。
■ミセスが最新曲「GOOD DAY」を『うたコン』だけのSPアレンジで披露
10月21日放送の『うたコン』は、アーティストが自身にとって思い入れ深い名曲の数々を披露。
オープニングは堺正章によるザ・スパイダースの代表曲「あの時君は若かった」と、天童よしみによる敬愛する美空ひばりの「真赤な太陽」。ブルー・コメッツの三原綱木、Rockon Social Club の成田昭次・岡本健一がギター演奏で加わり、スペシャルステージが届けられる。
また、千昌夫は、東北弁が印象的なヒット曲「味噌汁の詩」を歌唱。そして TOMORROW
X TOGETHERのBEOMGYUが、自身のライブでもカバーが話題となった、尾崎豊の「I LOVE YOU」を披露する。
そして、デビュー10周年のMrs. GREEN APPLEが『うたコン』に初登場！ 人気コーナー「プレイバック紅白」で2024年の第75回を振り返り、紅白歌唱曲「ライラック」を披露する。
番組後半では、堺正章と Rockon Social Club が話題曲「プンスカピン！」を披露。堺の原点であるグループサウンズとロックを融合させたバンドサウンドが繰り広げられる。 また、TOMORROW X TOGETHERは、最新曲「Can’t Stop」を披露。そして、Mrs. GREEN APPLEは自身初の6ヵ月連続、そして2025年最後の新曲として、今大きな話題を呼んでいる最新曲「GOOD DAY」を、music concertoの生演奏による『うたコン』だけのSPアレンジで披露する。
■曲目
「あの時君は若かった」堺正章 Gu：三原綱木・成田昭次・岡本健一
「真赤な太陽」天童よしみ Gu：三原綱木・成田昭次・岡本健一
「味噌汁の詩」千昌夫
「I LOVE YOU」BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）
「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
「プンスカピン！」堺正章 & Rockon Social Club
「Can’t Stop」TOMORROW X TOGETHER
「GOOD DAY」Mrs. GREEN APPLE
■番組情報
NHK『うたコン』
10/21（火） 19:57～20:42
※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：堺正章、千昌夫、天童よしみ、TOMORROW X TOGETHER、Mrs. GREEN APPLE、三原綱木、Rockon Social Club
