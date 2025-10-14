½üÂâ¶á¤Å¤¯NCT¥Æ¥è¥ó¤¬ÆüËÜÎ¹¹Ô¡ª°ìÈÌ¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ìÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡£¥¿¥ï¥ì¥³¤äÍò»³¤âË¬Ìä
2024Ç¯4·î¤è¤êÆþÂâÃæ¤ÎNCT¤ÎTAEYONG¡Ê¥Æ¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£µÙ²Ë¤ËÆüËÜÎ¹¹Ô¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Æ¥è¥ó¤¬¼«¤é¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ò²¡¤·¡¢´ØÀ¾¤Î³Æ½ê¤ò³Ú¤·¤à¡ª②4·î¤Ë¤ÏÅìµþÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×
¢£NCT¥Æ¥è¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤à´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥Æ¥è¥ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Í¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È20Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ³¹¤òïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤òË¬Ìä¡£¤Þ¤¿5ËçÌÜ¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¥Æ¥è¥ó¤Ï¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿½÷À¤Î´Ö¤ÎÀÊ¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¥¢¥¤¥¹¤Î¼«ÈÎµ¡¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¡Ê7¡¢8ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥Ûー¥à¤ÇÅÅ¼Ö¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÍÍ»Ò¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë»Ñ¡Ê12ËçÌÜ¡Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤ÆÆ§ÀÚ¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À»Ñ¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£Íò»³¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ê14ËçÌÜ¡Ë¡¢¥Üー¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡Ê17ËçÌÜ¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾½ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£BGM¤Ë¤ÏÂç´ÓÌ¯»Ò¡ÖÅÔ²ñ¡×¤òÁª¶Ê¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤¢¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤ó¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Æ¥è¥ó¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·³·³³ÚÂâ¤ËÆþÂâÃæ¤Î¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢12·î¤Ë½üÂâ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊÌ¤ÎµÙ²ËÃæ¤ÏÅìµþ´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤ó¤ÀNCT¥Æ¥è¥ó
¤Ê¤ª¥Æ¥è¥ó¤Ï4·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³¹¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£