¸©¿Í»ö°Ñ¤¬¸©¿¦°÷¤Î·îµë¡¦¥Üー¥Ê¥¹¤Î°ú¤¾å¤²´«¹ð¡¢33Ç¯¤Ö¤êµëÍ¿¤Î²þÄê³Û9000±ßÄ¶¤¨¡Ú¿·³ã¡Û
¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©¿¦°÷¤Î·îµë¤È¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤ò¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¸©¤Ë´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Î»á²È°Ñ°÷Ä¹¤¬²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ë´«¹ð½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÌ±´Ö»ö¶È½ê¤È¤ÎµëÍ¿¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸©¿¦°÷¤Î·îµë¤ò¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç9691±ß¤ÎÁý³Û¤ä¡¢¥Üー¥Ê¥¹0.05¥«·îÊ¬¤ò°ú¤¾å¤²4.65¥«·îÊ¬¤È¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤Î²þÄê³Û¤¬9000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ »á²È¿®É§°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÌ±´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂ¾å¤²¤Î¾õ¶·¤È¤«¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´«¹ð¡¦Êó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¶µ¿¦Ä´À°³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢¶µ°÷¤Î½è¶ø¤Î²þÁ±¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
