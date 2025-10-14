±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(14Æü11»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡14Æü(²Ð)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤
¾å±Û¤ÈÃæ±Û¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤â¡¢±«±À¤Î¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï¡¢¾å±Û»Ô¡¦Ä¹²¬»Ô¡¦ÅòÂôÄ®¡¦°¤²ìÄ®¤ÇÌë¤Ë¤«¤±¤Æ60%°Ê¾å¤È¹â¤¯¡¢Â¼¾å»Ô¤âÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤¹¡£
¢¡14Æü(²Ð)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢19～22¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤è¤ê2¡îÁ°¸åÄã¤¯Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ç²á¤´¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°¤²ìÄ®¤ÈÅòÂôÄ®¤Ç¤ÏÃë´Ö¤â¾åÃå¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
