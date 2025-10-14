日向坂46河田陽菜2nd写真集より裏表紙4パターン解禁！秋元康の帯コメント公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、裏表紙4パターンと秋元康による帯コメントが公開された。

■かわいさ大渋滞な“おひな”にドキドキがノンストップ

通常版の裏表紙は、デンマークのベルヴュービーチへ向かう途中でパチリ。地名が書かれた標識のポールに手をかけ、ビーチに向かうわくわく感たっぷりのポーズをキメてくれた。ポニーテールもキュートだ。

Sony Music Shop限定版は“おひな”がいつもおうちで一緒に寝ているというラッコのぬいぐるみとのツーショット。はるばる海を渡り、デンマークまで一緒に連れてきたというエピソード込みでかわいさが大渋滞のシチュエーション。このラッコになりたいと悶絶してしまう人がきっと続出。

紀伊國屋書店限定版は、大きな午後の日差しが優しく差し込むコペンハーゲンの温かなお部屋で、大きな枕をギュッと抱きしめた“おひな”をセレクト。ちょっぴり上目遣いの愛くるしいまなざしで見つめられたら、ドキドキがノンストップ。

@Loppi・HMV限定版はロケの最終日、コペンハーゲンの街をお散歩中のカット。ショッピングの途中で大きな噴水を見つけて、自分からトコトコ近寄って行ったのに「水しぶきかかっちゃう！」と笑顔で振り返る表情がミラクルキュート。北欧ならではの街並みが一緒に旅をしている気分を盛り上げてくれる。

※メイン写真：通常版裏表紙

PHOTO BY SAKAI DE JUN

■秋元康 帯コメント