ＳＫジャパン、今期経常を23％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も7円増額

エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ] が10月14日昼(12:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比71.2％増の10.1億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の13億円→16億円(前期は12.6億円)に23.1％上方修正し、増益率が3.1％増→26.9％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.1％減の5.9億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の31円→38円(前期は27円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の6.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.3％→14.5％に急改善した。



会社側からの【修正の理由】

令和８年２月期通期の業績につきましては、活況な市場環境により商品受注が引き続き堅調に推移することが予想され、売上高は400百万円、営業利益は300百万円、経常利益は300百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は210百万円それぞれ前回発表の予想を上回る見通しとなりましたので、上記のとおり通期業績予想を上方修正いたします。



当社は、企画開発力、コスト競争力の強化を図るための内部留保の充実を図りつつも、事業の中長期的な展望のもとに、株主への利益還元は、連結ベースでの配当性向の目安を概ね30％前後として安定的かつ継続的な配当を行うこととしております。上記のとおり通期業績予想を上方修正することに伴い、中間配当を前回予想から３円増配の18円とし、期末配当予想についても前回予想から４円増配の20円に修正いたします。この結果、令和８年２月期の１株あたりの年間配当金は前回予想から７円増配の１株あたり38円となる予定であります。

