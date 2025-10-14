【MLB】「一体何が起きたんだ？！」ドジャースvs.ブルワーズ戦、満塁“8-6-2”センターゴロ併殺の珍事にファン騒然
ナ・リーグ優勝決定シリーズ「ドジャースvs.ブルワーズ」の第1戦は13日（日本時間14日）、アメリカンファミリー・フィールドで行われ、両軍無得点の4回表1死満塁の場面で「中ゴロ併殺」という珍しいプレーが起こった。
■フェンス直撃でフォースプレー
ドジャースは4回、テオスカー・ヘルナンデス外野手が四球で出塁した後、ウィル・スミス捕手、トミー・エドマン内野手が中前打で続いて1死満塁とし、先制の好機を演出。
迎えたマックス・マンシー内野手の一振りはセンター方向への大飛球となり、中堅サル・フリリック外野手がダイビング。しかし、打球はグラブを弾いて後方フェンスに直撃、地面につく前に捕球したが、この時点でインプレーとなった。
ベースを離れていたヘルナンデスは一度、三塁へ戻り再びホームを狙ったが、ブルワーズ守備陣の素早い中継返球によりホームでフォースアウト。更に二塁走者のスミスがスタートを切っていなかったため、ウィリアム・コントレラス捕手が自ら三塁ベースを踏んで、これもフォースアウトとなり、「8-6-2」のダブルプレーが成立した。
結果は中ゴロ併殺。この珍しいプレーにMLB公式Xは「WHAT JUST HAPPENED?!?!?!（一体何が起きたんだ?!）」とプレーの映像を投稿。公式ルールを確認しあうファンの声で溢れている。
なお、試合は6回にフレディ・フリーマン内野手の先制ソロが飛び出し、1－0でドジャースがリードしている。