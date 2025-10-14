ダイアン津田、高級外車を購入予定とサラリと明かす 高額月収に続くカミングアウトに先輩芸人も感心「やっぱり違うなぁ」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が13日放送のテレビ朝日系『くりぃむナンタラ』（後11：45）に出演。購入予定の高級外車について明かした。
【動画】「でかーーー!!」「これはガチ水道代怖い」自宅庭に“過去イチ”大きなプールを設置するダイアン津田 ※プール完成は12分ごろ
この日番組では「ゴイゴイスーのダイアン津田を知ろう」と題した企画を放送。進行のある芸人らとともに、津田にまつわるクイズ大会が行われた。知られざる一面が次々に明かされれる中、「津田が次にネットニュースになることは？」との問題が。
これに津田は「車の購入的なことがなるんじゃないですか？今度買う予定なんで…」とポツリ。共演者から「何を買う予定？」を追及されると、「ちょっと、アウディ…」と明かした。
津田は今年8月に生放送で月収が800万円と明かしたことがニュースになったが、くりぃむしちゅー・上田晋也はこの発言を念頭に「やっぱ800万稼ぐ人はちがうなぁ」と感心した様子。これに津田はくりぃむしちゅーの2人を指さし、「俺ばっかり、なんで？死ぬほど稼いでるよ！」と切実に訴えた。
