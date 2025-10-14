◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日 ミルウォーキー）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。

0―0の4回1死満塁、2番手・プリースターが四球と連打で1死満塁のピンチを迎えた。ドジャースの5番・マンシーは中堅へ大飛球を打ち上げ、中堅手・フリリックがジャンプしながら手を伸ばした。打球はグラブで跳ねて、フェンスに当たり、もう一度グラブへ。捕球を見届けてからスタートを切った三走のT・ヘルナンデスが本塁に滑り込んだが、中堅から好連係を見せ、本塁フォースアウト。二走、一走は中飛と認識し、スタートを切っておらず、捕手のコントレラスが三塁を踏み、記録上は“超レアケース”の「センターゴロ・ダブルプレー」となった。

そういった運も味方につけたかったが、ドジャース先発スネルの前に150キロ台中盤の速球とチェンジアップの前に3回先頭のダービンの中前打以外は走者を出せず、10三振を喫した。9回、佐々木朗希からチョウリオの中犠飛で1点を返し、なお2死満塁としたが、最後はトライネンの前にチュラングが空振り三振に終わった。

投手陣はオープナーを採用し、中継ぎ左腕のアシュビーから、2番手のプリースターへと計画通りに進んだが、6回に3番手で登板したパトリックがフリーマンに右越え先制ソロを打たれた。1点ビハインドの9回には守護神のウリベを投入したが、これが誤算。押し出し四球で1点を追加されたのが最後まで響いた。

レギュラーシーズンはドジャースに対して6勝0敗。本拠地の大歓声を後押しに先手を取りたかったが、黒星発進となってしまった。