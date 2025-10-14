【ニューヨーク＝小林泰裕】米金融大手ＪＰモルガン・チェースは１３日、レアアース（希土類）やＡＩ（人工知能）など米国にとって戦略的に重要な産業分野に対し、今後１０年で総額１・５兆ドル（約２３０兆円）の投融資を行うと発表した。

トランプ米政権はレアアースやＡＩなどの産業分野で中国との対決姿勢を強めており、今回の発表は米政権の方針に呼応したものとみられる。

発表によると、レアアースやＡＩ、量子コンピューター、半導体、造船などを手がける企業に対して融資などを行う。１・５兆ドルのうち、最大１００億ドル（約１・５兆円）は株式の購入などの投資に充てられるという。

ＪＰモルガン・チェースは総資産額で米国最大の銀行。ジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で、「国家安全保障に不可欠な重要な鉱物や製品について、米国は信頼できない供給源に過度に依存している」と指摘した。

米国は使用するレアアースの９割以上を国外から調達し、そのうちの７割を中国から輸入している。トランプ大統領は１０日、中国がレアアース関連の輸出規制を強化することへの対抗措置として、中国からの輸入品に１１月から１００％の追加関税を課すと表明した。