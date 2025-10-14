総合格闘家の三浦孝太が自身のSNSでアップ

元サッカー日本代表FW三浦知良の息子であり、格闘家の三浦孝太氏が、自身のインスタグラムでブラジル代表選手たちとの豪華なショットを公開し、話題を呼んでいる。

ブラジル代表は10月14日に日本代表と対戦するために来日中。そんななか三浦知良の次男である三浦孝太氏がFWヴィニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトンと3ショットの写真をアップした。三浦孝太氏は「Vamos Brazil（頑張れブラジル）」「Obrigado（ありがとう）」と、ポルトガル語で綴られており、3人は笑顔で写真に納まっている。

今回は来日していないが、以前からブラジル代表FWネイマールとは家族ぐるみの交流があり、彼が来日した際には過去にも一緒に撮った写真をアップしていた孝太氏。ネイマールとの再会は実現しなかったが、来日したスペイン1部レアル・マドリードの面々と会うことができたようだ。

ブラジル代表のウェアを着ている2選手とベージュのトレンチコート姿の孝太氏の写真には、ブラジルから多くの反響が寄せられており「すごい共演」「さすがだ」「スーパースター」「まじで凄すぎる」「羨ましい」と日本ファンからのコメントや、「ブラジルと日本の友情は大好き」「孝太が幸せそうで、私も幸せ」「心は完全にブラジル人」「孝太はブラジルとともに、ブラジルも孝太とともに」「ネイマールはどこ？」「ブラジルで待っているよ」「インスタを見るたびにブラジルのことを載せてくれている」「孝太にCPF（ブラジルの個人登録番号）を！」「ブラジルを応援しているの？」など、国境を越えてブラジル人にも深く愛されている様子がうかがえた。（FOOTBALL ZONE編集部）