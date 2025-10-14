◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2−1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースはブリュワーズに2−1で初戦を勝利しました。

4戦先勝のナ・リーグ優勝決定シリーズ。第1戦はブリュワーズの本拠地から始まります。

ドジャースは0−0の4回、1アウト満塁の好機。マックス・マンシー選手が大飛球を放ち、センターのサル・フリリック選手がフェンス際の打球をキャッチを試みると、グラブからこぼれたボールが一度フェンスに当たり、そのままキャッチ。これに3塁ランナーのテオスカー・ヘルナンデス選手が本塁へ向かいますが、見事な中継プレーで本塁に送球されて本塁フォースアウト。さらに2塁走者ウィル・スミス選手は、捕球と判断したのか、進塁することができず、珍しいセンターゴロの併殺打でチャンスを逃します。

直後の5回にも1アウト1、2塁の好機でムーキー・ベッツ選手が併殺。嫌な流れとなりますが、6回にはフレディ・フリーマン選手が3番手のチャド・パトリック投手から待望の先制弾。大谷翔平選手もベンチで両手をあげて喜びます。

投げては先発のブレーク・スネル投手が快投。テンポよくアウトを重ね、4回以降は一人のランナーも出さず。ポストシーズンは2試合いずれも好投している左腕が、8回1安打無失点のピッチングでブリュワーズ打線を圧倒します。

9回の攻撃では、四球と安打で好機をつくると、1アウト2、3塁から大谷選手はこの日2つめの敬遠四球で満塁へ。ベッツ選手が押し出し四球で待望の追加点を奪います。

2点リードとなった直後の守りでは、佐々木朗希投手が登板。3イニングを投げたフィリーズ戦から中3日となった新守護神が、犠牲フライで1点を返されます。なおも2アウト3塁から四球を与えたところで、ブレーク・トライネン投手に交代。ピンチで託された37歳のベテランが2アウト満塁としますが、絶体絶命の窮地で4番のブライス・チュラング選手を抑え、なんとか逃げ切りました。

大谷選手は2つの申告敬遠を含む3四球。7回の打席では痛烈な打球もファーストゴロとなり、2打数無安打3四球の成績でした。