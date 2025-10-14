出雲駅伝が行われた10月13日、その熱戦から程なくして、夕方に"もうひとつの出雲駅伝""出雲駅伝7区"などと呼ばれている出雲市陸協記録会が行われました。

この記録会は5000mが行われ、出雲駅伝の6人の出走メンバーになれなかった選手たちや、地元の高校生らが出場しました。出場する大学生の多くは、出雲駅伝のレース中はチームメイトの付き添いや応援に回っていました。それでも、全日本大学駅伝や箱根駅伝に向けてアピールするために、この記録会には全力で臨みました。

全2組のうち2組目には、関東の強豪校の選手たちが出場し、出雲駅伝さながら、熱い展開になりました。序盤は、駒澤大学の2人、安原海晴選手（3年）と島子公佑選手（3年）が積極的に先頭を引っ張ります。そこに、青山学院大の椙山一颯選手（すぎやま・いぶき、1年）や國學院大學の鼻野木悠翔（2年）、東洋大学の網本佳悟選手（4年）といった選手たちが食らいつき、レースは進みました。

3000mを8分24秒で通過すると、安原選手がペースアップ。8人いた先頭集団は次第に人数が絞られていき、3600m過ぎには、安原選手、椙山選手、鼻野木選手の3人の先頭争いとなりました。残り2周を前に鼻野木選手が遅れ始め、勝負は安原選手と椙山選手の一騎打ちとなります。ラスト1周を切って、満を持してスパートしたのが椙山選手でした。

「出雲駅伝に出場したかったんですけど。出場できずに、出雲市陸協記録会に（出場することに）なった以上は"優勝するしかない"という思いで臨みました」

そんな強い気持ちでレースに臨んだルーキーは、粘る安原選手を振り切って、13分55秒93で有言実行の1着フィニッシュ。「チームは（出雲駅伝で）7位と、全然良い結果ではなかったので、自分がチームのエースとなって、全日本から使っていただけるような走りをしていきたいと思います」と約3週間後の全日本大学駅伝に向けて、意気込んでいました。

ところが、椙山選手の快走にも、原晋監督が手放しで褒めることはしませんでした。

「あの走りでは駅伝に出られない。どんどん自分で引っ張っていくようにならないと。春のトラックシーズンならともかく、駅伝を意識した場合は、どんどん自分で引っ張ってレースを作るのが、駅伝で走れる選手だと僕は思っているので」

期待の大きさゆえ、ルーキーに厳しい注文をしていました。とはいえ、「負けるよりは勝ったほうが良い」とも言葉を続けます。「チームとしてちょっと落ち込んだ出雲駅伝だったけども、最後は5区、6区、"7区（出雲市陸協記録会のこと）"と連続区間賞を獲ったので、次につながる形ができた。サブのメンバーもボリュームがあるところを見せてくれた。全日本大学駅伝から勝負に行きたい。最後は箱根駅伝に勝つ。頑張っていきたいと思いますね」と区間賞を獲得した5区の塩出翔太選手、6区の黒田朝日選手（ともに4年）に続き、出雲市陸協記録会で全体1着を勝ち取った椙山選手を称え、同時に、次なる駅伝を見据えて気を引き締め直していました。