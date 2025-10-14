日向坂46河田陽菜、枕を抱きしめ上目遣い 2nd写真集裏表紙＆秋元康氏による帯コメント解禁【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/14】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、裏表紙4パターンと秋元康氏による帯コメントが公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、美脚＆美ウエスト輝く通常版裏表紙解禁
通常版の裏表紙は、デンマークのベルヴュービーチへ向かう途中でパチリ。地名が書かれた標識のポールに手をかけ、ビーチに向かうわくわく感たっぷりのポーズをキメている。Sony Music Shop限定版は、いつもおうちで一緒に寝ているというラッコのぬいぐるみとの2ショット。はるばる海を渡り、デンマークまで一緒に連れてきたというエピソードも河田らしい写真となっている。
紀伊國屋書店限定版は、大きな午後の日差しが優しく差し込むコペンハーゲンの温かなお部屋で、大きな枕をギュッと抱きしめた姿。ちょっぴり上目遣いの愛くるしいまなざしで見つめる姿が印象的な1枚である。@Loppi・HMV限定版はロケの最終日、コペンハーゲンの街を散歩中のカット。ショッピングの途中で大きな噴水を見つけて、自分から近寄って行ったのに「水しぶきかかっちゃう！」と笑顔で振り返る表情もキュート。北欧ならではの街並みが一緒に旅をしている気分を盛り上げている。
あわせて、秋元氏の帯コメントも公開。秋元氏は「期待と不安をトランクに詰め込んで、河田陽菜は新しい空へと飛び立つ。この一冊は、君と続ける旅のパスポートだ」とコメントを寄せている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜2nd写真集、裏表紙4パターン解禁
◆秋元康氏の帯コメントも公開
◆河田陽菜、2nd写真集決定
