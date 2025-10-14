¥¹¥·¥í¡¼¡ÖËÜËî3´ÓÀ¹¤ê¡×¤Û¤«

Ëî¤Î²¦ÍÍ¡ÈËÜËî¡É¤ÎÀÖ¿È¡¢Ãæ¤È¤í¡¢Âç¤È¤í¤¬°ì»®¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖËÜËî3´ÓÀ¹¤ê¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤ËÅÐ¾ì¡ª

¥¹¥·¥í¡¼¤¬ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡ÈËî¡É¡£

ËÜËî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡ÖÀÖ¿È¡×¡¢»Ý¤ß¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡ÖÃæ¤È¤í¡×¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç»é¤¬¤È¤í¤±¤ë¡ÖÂç¤È¤í¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù

 

¥¹¥·¥í¡¼¡ÖËÜËî3´ÓÀ¹¤ê¡×

 

 

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë

¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼Å¹ÊÞ

 

2025Ç¯10·î¤Ë42Ç¯ÌÜ¤Î´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×

°ì¸®¤ÎÎ©¤Á¼÷»Ê¡ÖÂä¤¹¤·¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤éËî¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òº£¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¡¢¡ÖËÜËî3´ÓÀ¹¤ê¡×¤È¡Ö¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¡×¡Ö¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù

 

ËÜËî3´ÓÀ¹¤ê

 

 

²Á³Ê¡§360±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á

ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¡§176Ëü¿©
¢¨ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»

 

Ëî¤Î²¦ÍÍ¡ÈËÜËî¡É¤ÎÀÖ¿È¡¢Ãæ¤È¤í¡¢Âç¤È¤í¤¬°ì»®¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÖËÜËî3´ÓÀ¹¤ê¡×

ËÜËî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¦ÀÖ¿È¡¢»Ý¤ß¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤Ãæ¤È¤í¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç»é¤¬¤È¤í¤±¤ëÂç¤È¤í¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£

¢¨´ü´ÖÆâ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹

 

¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í

 

 

²Á³Ê¡§120±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë

ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¡§54Ëü¿©
¢¨ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»

 

¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÂ­¤Î¸üÀÚ¤ê¤Ç´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡Ö¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¡×

¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¡¢»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

 

¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù

 

 

²Á³Ê¡§120±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë

ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¡§111Ëü¿©
¢¨ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»

 

¡Ö¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¤Ï¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¤ò2¼ïÎà¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ì»®¡£

¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼ÑÀÚ¤ê¾ßÌý¤ÇÄÒ¤±¡¢»Ý¤ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥¹¥·¥í¡¼¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëËî¤¬¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡ª

¡ÖËÜËî3´ÓÀ¹¤ê¡×¡Ö¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¡×¡Ö¸üÀÚ¤ê¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

