ナ・リーグ優勝決定シリーズが開幕

米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ初戦に臨んだ。佐々木朗希投手は2-0の9回に登板。4回に“中ゴロ併殺”が発生する波乱に満ちた試合を締めるべく、マウンドに上がった。

8回1安打無失点の快投を見せた先発スネルから、9回のマウンドは佐々木に託された。

先頭の7番・ダービンを三飛に打ち取ったが、8番・コリンズに四球、続く代打・バウアーズに二塁打を浴び、1死二、三塁の大ピンチを迎えた。

1番チョリオに中犠飛を浴びてシーズン終盤にリリーフで復帰後、初失点。その後、イエリチにも四球を与えて2死一、三塁となったところで降板した。

マウンドに上がったトライネンは先頭に四球を出し、2死満塁のピンチを背負うもトゥラングを三振に打ち取り勝利。

波乱に満ちた試合となったが、先発のスネルが8回無失点の好投。5回にはフリーマンが先制弾を放った。レギュラーシーズンで6戦全敗だった天敵を下し、先勝した。



