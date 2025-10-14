女優の河合優実（24歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「LIFE！マーベラスSP」（NHK）に出演。「もしも超能力が使えたらどんな能力が欲しい？」という質問に答えた。



河合優実が番組に初出演し、「もしも超能力が使えたらどんな能力が欲しい？」という質問に「時間を巻き戻す能力が欲しいです。ちょっと何十分とか、2時間前とか。いつもギリギリになっちゃうんですよ、行動が。家を出る準備とかバタバタバタとして、っていうのが多いので、そういう時に30分前とかに戻りたい」と答える。



ほかの出演者から「30分だけ？ そんな直前で良いんですか」「5年前のあの日の後悔、とかは？」という声が上がったが、河合は「それは受け入れてます。しょうがない、って」とコメント。



ウッチャンナンチャン・内村光良は「1点だけ。30分前、とかなら努力すれば、何とかなる」と優しくツッコミを入れた。