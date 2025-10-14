革命起きたァァァーーーッッ！！【Francfranc】シャレ見え抜群♡「ティッシュカバー」

お部屋をおしゃれな雰囲気にしたいなら【Francfranc（フランフラン）】の雑貨がおすすめ。今回は、生活感を隠してくれそうな高級感たっぷり & 便利な「ティッシュカバー」をご紹介します。いろいろなデザインが販売されているので、お買い物の参考にしてみて。

被せるだけでおしゃれなティッシュカバー

@risa_.pianoさんが「カポッと被せるだけで…お部屋が一気に垢抜ける」「生活感を隠して高見えインテリアに」とお気に入りのこちらは「プリーレ ティッシュカバー（アイボリー）」。そのままの箱で置いておくとどうしても生活感が出てしまうボックスティッシュに被せるだけ。デザインはシンプルなのでお部屋のテイストを問わずなじみそうです。カラーはほかにグレーもラインナップ。\1,900（税込）です。

立てて置けるタイプも◎ 洗えるティッシュケース

水まわりや汚れが気になる場所に置くティッシュケースは「汚れても洗えるタイプ」がおすすめ。こちらの「ティッシュボックス ダイヤ ホワイト」は、公式サイトによると「立て掛けても、寝かせても置ける」とのこと。高級感のあるデザインが魅力的です。カラーはエレガントな雰囲気のブラックとの2色展開。\2,200（税込）です。

writer：Yuri.A