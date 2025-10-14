ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」から、新発売4種類とリニューアル4種類が登場！

開発期間約10か月の新商品「贅沢バタークッキー」や更に美味しくリニューアルした「じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売」などが全国のファミリーマートにて発売されています☆

ファミリーマート「ファミマル」

発売日：2025年10月14日（火）

取扱店舗：全国のファミリーマート約16,300店

“すべての方の毎日に、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。それが、ファミリークオリティ。”がコンセプトのプライベートブランド「ファミマル」

2021年10月19日に発売を開始して以後、「ファミマル」の売上前年比において、2025年8月末日まで毎月（46ヶ月）連続で前年売上超えを記録しています。

今回ファミマル4周年を迎えるにあたって、ファミマルの中でも、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」から、新発売4種類とリニューアル4種類が登場しました！

パウチ惣菜売れ筋NO.1の豚角煮を、ほろっと感を出すため、お肉と製造時の調理法をこだわりプレミアム化した新発売の「じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮」や、更に美味しくリニューアルした「じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売」などの手軽にご飯と楽しめるこだわりの惣菜や冷凍食品を展開。

また、開発期間に約10ヶ月、フランス産発酵バターを製品中31%使用した新商品「贅沢バタークッキー」などのスイーツやドリンクまで幅広くラインナップされています☆

新発売「贅沢バタークッキー」

価格：358円（税込）

フランス産発酵バターをふんだんに使用した「贅沢バタークッキー」

バターの風味とくちどけの良い食感にこだわった専門店品質のバタークッキーです。

※製品中フランス産発酵バター31%使用

新発売「じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮」

価格：435円（税込）

パウチ惣菜売筋No.1の豚角煮をプレミアム化！

じっくり煮込んで、更に柔らかくほろっほろに仕立てています。

味付けも北海道産てん菜（糖蜜）を使用することで甘味にコクを加え、醤油と生姜を少し抑えることでクセのない味わいに仕上げられています。

新発売「発酵バター香るアーモンド フィナンシェ」

価格：230円（税込）

フランス産発酵バターを炊き上げた焦がしバターが入った「発酵バター香るアーモンド フィナンシェ」

アーモンドがトッピングされた、アーモンドの風味が楽しめるしっとり食感のフィナンシェです。

新発売「ゲイシャコーヒー ゲイシャ100％使用」

価格：248円（税込）

コーヒー豆の中でも特に希少性の高い品種のゲイシャを贅沢に100%使用。

トロピカルフルーツのような明るい酸味や上品な甘さが特長です。

※数量限定

リニューアル「やわらか牛肉使用 極うまビーフカレー」

価格：450円（税込）

プレミアム「ビーフカレー」を更に美味しくリニューアル。

柔らかな牛肉とフォンドヴォーの旨みが溶け込んだ贅沢なビーフカレーです。

バターを新たに使用し、スパイス感を上げることでコクのあるカレーソースに仕立てられています。

リニューアル「じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売」

価格：397円（税込）

電子レンジだけで簡単に調理できる、大きなサイズの肉焼売。

じゅわっとあふれる肉汁と角切り肉の食感を楽しめます。

お肉の旨みがさらにアップしました！

リニューアル「和匠の逸品 あずき最中」

価格：308円（税込）

素材にとことんこだわったプレミアムな最中アイス。

北海道十勝産あずきを使用したたっぷりのつぶあんとミルクアイスクリーム、米粉を配合した香ばしいもなか皮の組み合わせを楽しめます。

今回は、肌寒くなる秋冬の季節に合わせ、アイスはより濃厚でクリーミーな味わいに、あんこは甘さを引き立てて仕上げています。

リニューアル「まるっと一粒栗どら焼き」

価格：218円（税込）

北海道産小豆を使用したつぶあんと、一粒栗入りはそのまま。

どら焼き生地をふんわりとした食感に変更されました。

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※一部地域では価格が異なります

おうち時間を豊かにする「ファミマルPREMIUM」の“ご褒美時間を楽しむメニュー3種”

節約疲れなど、毎日の暮らしの中でほんの少し自分を甘やかす時間に、家庭で手軽に楽しめる、こだわりの詰まったファミマルPREMIUMから構成される3種のメニューを提案！

忙しい日でも気軽におうちで豊かな時間を楽しめます。

ごはんもすすむ晩酌セット

おすすめ内容：

・じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮

・じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売

・じゅわっとジューシー国産豚の大餃子

じっくり煮込んでさらに柔らかく仕立てた「じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮」は、北海道産てん菜（糖蜜）の甘みが生きたクセのない上品な味わいです。

とろける角煮に、旨味じゅわっの焼売と餃子。

ごはんにもお酒にも合う、最高のおかずで乾杯すれば、大満足な時間が味わえます。

ワインと楽しむおうちビストロセット

おすすめ商品：

・極じゅわハンバーグ

・薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ

・贅沢バタークッキー

主役は、鉄板焼きで旨みを凝縮させた「極じゅわハンバーグ」

濃厚なフォンドヴォー仕立てのソースが、赤ワインとの相性を引き立てます。

「薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」は、シェアする楽しさをプラス。

食後のひとときには、バターの風味が癖になる「贅沢バタークッキー」で口福な時間が楽しめます。

おうちでヌン活セット

おすすめ商品：

・贅沢バタークッキー

・贅沢チョコプレツッェル

・アーモンドフィナンシェ

・発酵バター香る贅沢バウムクーヘン

・まるっと一粒栗どら焼き

・石臼挽き抹茶の濃厚な味わい 宇治抹茶ラテ

・ゲイシャコーヒー

香り高い「ゲイシャコーヒー」か、濃厚な「石臼挽き抹茶の濃厚な味わい 宇治抹茶ラテ」か。

こだわりの一杯を選んだら、特別なカフェタイムの始まりです。

「贅沢バタークッキー」「アーモンドフィナンシェ」「発酵バター香る贅沢バウムクーヘン」や「まるっと一粒栗どら焼き」など、多彩なスイーツが午後のひとときを華やかに彩ります。

慌ただしい日常から少し離れて、こだわりのドリンクとスイーツに癒やされる、贅沢な時間が過ごせます☆

期間限定！ファミペイ「何度でもつかえる50円引きクーポン」を配信

クーポン配信期間：2025年10月14日（火）〜2025年10月27日（月）

クーポン利用期間：2025年10月14日（火）〜2025年10月27日（月）

対象商品：ファミマルPREMIUM商品（おむすび除く）

10月14日（火）から10月27日（月）までの間に、ファミペイで何度でも50円引きで買えるクーポンを配信。

クーポンを利用し、おトクにファミマルPREMIUMを楽しむことができます。

※詳細は「ファミペイ」を確認ください

ちょっと贅沢気分を楽しめる、ファミリーマートだけのお惣菜やスイーツなど！

「ファミマル」のプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」の新発売4種とリニューアル4種は、2025年10月14日（火）より、全国のファミリーマートにて販売開始です。

