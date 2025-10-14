ＭＢＳテレビは１４日、アナウンサー全員がそろう「ＭＢＳアナウンサーカレンダー２０２６」を２５日に販売開始することを発表した。

毎年アナウンサー自ら企画し、製作・販売をしており、２０２６年のテーマは「わたしプロデュース〜ａｎｎｏｕｎｃｅｒ’ｓ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ３３人のカタチ〜」。“わたしプロデュース”と銘打ち、３３人のアナウンサーが「こんな感じで撮ってもらいたい」「変身してみたい」「かっこよく撮ってもらいたい」「いやいや、普段のままがよい」など、それぞれのカタチをカメラマンにぶつけたという。普段とは違うＭＢＳアナウンサーに出会えるかもしれない…。そんな小さな発見を届ける。

各アナウンサーのコメントは以下の通り

▼清水麻椰アナウンサー

「季節の変わり目に吹く風って素敵ですよね。寂しくなったり、ワクワクしたり、心を揺さぶられます。そんな私の好きな瞬間を閉じ込めた一枚です。お家にいながらさわやかな風を感じてください」

▼山崎香佳アナウンサー

「１年を通して飾ってもらうカレンダーだからこそ、クスッと笑顔になれるような『遊び心』を頭につけました。楽しんでもらえたらうれしいです」

▼前田春香アナウンサー

「いつもと同じような笑顔の写真ではなく、雰囲気を変えてクールな表情にこだわりました。視線と真っ赤なリップに注目です！」

▼海渡未来アナウンサー

「ついこの前ＭＢＳアナウンサーの仲間入りをしたと思っていましたが、気づけば入社４年目。私にもフレッシュな後輩が増えました！ 気持ちを引き締めるという意味でも、今年のカレンダーは大人っぽい自分を演出しています。髪型と衣装にこだわったので、是非いつもとは違う一面をお楽しみください！」

▼河西美帆アナウンサー

「テレビやラジオ、なんなら普段の姿とも違うものを見せられたら！ と思って撮影に臨みました。ここだけの姿をお楽しみいただければうれしいです」

▼金山泉アナウンサー

「憧れのＢ’ｚ稲葉浩志さんをイメージして撮影しました。１０月はぜひＷＩＬＤでＲＯＣＫな日々をお過ごしください」

▼福島暢啓アナウンサー

「何事も成していない自分ですが、せめて写真だけでも、偉人のようになりたいという願望を叶えていただきました」

１１月３日に長居公園自由広場で開催される「ＭＢＳラジオ秋まつり」、１１月２９日にＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田本店でサイン会も行われる。

販売価格は１，９８０円（税込）で、サイズは横２１０ミリ×たて１５０ミリ、表紙込１３ページ、卓上タイプ。付録でＭＢＳアナウンサーいずれかの特典写真を２枚封入。販売場所はらいよんデイリーストアのほか、丸善・ジュンク堂書店各店舗、紀伊国屋書店梅田本店、Ｍラジストア、ＭＢＳショッピング、Ａｍａｚｏｎで購入できる。詳細は公式サイトｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｂｓ．ｊｐ／ｍｂｓ．ａｎａ／で確認できる。