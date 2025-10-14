空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。七番勝負は「Ｋ―１」アンディ・フグ戦（後編）。

１年５か月ぶりの復帰戦。１９９６年１０月１８日、横浜アリーナで佐竹はアンディ・フグと対戦した。この一戦は、興行よりも格闘技のテレビ史で歴史的な試合だった。大会を中継するフジテレビが１９９３年のＫ―１中継スタートから深夜、夕方の時間帯で中継していたが、この一戦で初めてＫ―１をゴールデンタイムで中継したのだ。

格闘技は、昭和４０年代から５０年代には「キックボクシング」が日本テレビ、ＴＢＳ、ＮＥＴ（現在のテレビ朝日）の民放各局がゴールデンでレギュラー中継していたがＴＢＳが１９７９（昭和５４）年３月いっぱいで打ち切ってからは遠ざかっており、久々のゴールデンタイムでの中継は、格闘技界にとって最高の朗報だった。そして、普段、格闘技になじみのない一般大衆を引きつけるべくフジテレビが要望したカードが「佐竹雅昭 ｖｓ アンディ・フグ」だった。

ブームとなった「Ｋ―１」の人気だけでなく多くのテレビ番組に出演し抜群の知名度を持つ佐竹の人気と９４年の「Ｋ―１グランプリ」で世界２位になった実力がゴールデンタイムでの中継を実現させた。「Ｋ―１」そのものが佐竹の存在なくして開催は難しかったようにこの時も「佐竹雅昭」の看板が格闘技界を活性化させた。以後、「Ｋ―１」は２０００年代の中頃までゴールデンタイムでの中継が定着。さらに総合格闘技イベント「ＰＲＩＤＥ」も地上波で中継されることになり、現在に至る格闘技人口の拡大と人気の礎を築いた。さかのぼれば、すべては「佐竹雅昭」にたどり着く。ただ、この時、佐竹の心は冷静だった。

「周りは、初めてのゴールデンだって浮かれていましたけど、僕の中ではこれまでの試合と同じで特別な意識はありませんでした。Ｋ―１がやってることは、僕が考えていた地に足をつけた確固たる格闘技を作りたい、という精神よりもすべてがビジネスだったから自分の中で冷めていたんでしょうね」

対戦相手のスイス人空手家のアンディ・フグは、極真会館時代の８７年の世界大会で準優勝し空手界でその名をとどろかせた。その後、佐竹が所属する正道会館に移籍しプロ転向。グローブマッチに挑み、１９９４年からＫ―１に参戦した。この９６年に初めて「Ｋ―１グランプリ」を制覇。実力に加え負けてもはい上がる魂、さらに必殺技「かかと落とし」がファンを魅了し人気と実力が随一のファイターだった。

「確かにアンディとの試合は、周りからみれば好カードだったかもしれません。だけど、僕の中ではニールセンやウイリーの時のような燃える材料が乏しかったんですね。それは、彼は極真ではなくて正道会館の同門になってしまったわけです。大阪の本部道場でグラブに慣れようと一生懸命に練習している姿を見てきたわけなんですよ。仲間みたいな感覚があったから燃えなかったですね」

試合は、５回フルラウンドを闘い、判定で佐竹が敗れた。１年５か月ぶりの復帰戦。試合内容は不完全燃焼だったが、視聴率は１５・６パーセント（ビデオリサーチ社調べ）と高い数字を記録した。佐竹の本心とは裏腹にＫ―１は、興行だけでなくテレビ界でも有力コンテンツであることを大衆、テレビ各局、そして広告代理店にアピールした。

「長いブランクを乗り越えた久しぶりの試合という意味では、精いっぱいの内容だったと思います」

対戦したフグは、２０００年８月２４日、急性骨髄性白血病のため急逝した。３５歳の若さだった。

「あまりにも若かったのでショックでした。今、思い出すのは、本部道場で必死になってグラブの練習をしていた姿です」

（続く。敬称略。取材・書き手 福留 崇広）