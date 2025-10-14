É×¤ÏÀ¾Éð¤Î³°Ìî¼ê¡Ä£³£³ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤·¤«¤â»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤â¤¦£²¿Í¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¡×¿¹ºéÃÒÈþ¤¬¤ªµÜ»²¤ê
¡¡À¾Éð¡¦Ê¿¾ÂæÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢Âè£²»ÒÄ¹½÷¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ª³°¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤Î¤ª»Å»ö¤â¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªµÜ»²¤ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££¸·î¤Ë½Ð»ºÈ¯É½¤·¤¿Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Öº£¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤â¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡Ø¤Ë¤³¡Á¤Ã¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î´é¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥Þ¥Þ¤â°ì½ï¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¡¢¡Ö¡ô¤ªµÜ»²¤ê¡¡¡ô¤ªµÜ»²¤ê¥Õ¥©¥È¡¡¡ôÀ¸¸å£´¥ö·î¡¡¡ôÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡¡¡ôÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÌ¼¤òÊú¤Ã¤³¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¥Þ¥ÞºÇ¹â²á¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÈþ¤Ü¤¦¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ºé¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î£±Æü¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Î£²£°£²£³Ç¯¤ËÊ¿¾Â¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÈÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Âè£±»Ò½Ð»º¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î£¸·î¤ËÂè£²»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î»þ¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂè£±»Ò¤ÏÃË»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤©¤â¤¦£²¿Í¤«¡Á¤«¤ï¤æ¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£