Æü¸þºä46²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡¢Î¢É½»æ4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡õ½©¸µ¹¯»á¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È²ò¶Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¡Ê24¡Ë¤¬11·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤è¤ê¡¢Î¢É½»æ4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È½©¸µ¹¯»á¤Ë¤è¤ëÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½©¸µ»á¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò¥È¥é¥ó¥¯¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢ ²ÏÅÄÍÛºÚ¤Ï¿·¤·¤¤¶õ¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ä¡£ ¤³¤Î°ìºý¤Ï¡¢·¯¤ÈÂ³¤±¤ëÎ¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤À¡×¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÁ´18¼ïÎà°ìÍ÷
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ËÌ²¤¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î²ÏÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬ËþºÜ¤Î»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ù¥ë¥ô¥å¡¼¥Ó¡¼¥Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡£ÃÏÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿É¸¼±¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤¿¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤â¥¥å¡¼¥È¤À¡£
¡¡Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Ã¥³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Ï¤ë¤Ð¤ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹þ¤ß¤Ç²Ä°¦¤µ¤¬Âç½ÂÂÚ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î¥é¥Ã¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌåÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤Ã¤ÈÂ³½Ð¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¤ÏÂç¤¤Ê¸á¸å¤ÎÆüº¹¤·¤¬Í¥¤·¤¯º¹¤·¹þ¤à¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î²¹¤«¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¡¢Âç¤¤ÊËí¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤µ¤ó¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥É¥¥É¥¤¬¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¤Ï¥í¥±¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î³¹¤ò¤ª»¶ÊâÃæ¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÊ®¿å¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥È¥³¥È¥³¶á´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¿å¤·¤Ö¤¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÉ½¾ð¤¬¥ß¥é¥¯¥ë¥¥å¡¼¥È¡£ËÌ²¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÁ´18¼ïÎà°ìÍ÷
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ËÌ²¤¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î²ÏÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬ËþºÜ¤Î»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Ã¥³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Ï¤ë¤Ð¤ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹þ¤ß¤Ç²Ä°¦¤µ¤¬Âç½ÂÂÚ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î¥é¥Ã¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌåÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤Ã¤ÈÂ³½Ð¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¤ÏÂç¤¤Ê¸á¸å¤ÎÆüº¹¤·¤¬Í¥¤·¤¯º¹¤·¹þ¤à¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î²¹¤«¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¡¢Âç¤¤ÊËí¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤µ¤ó¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥É¥¥É¥¤¬¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¤Ï¥í¥±¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î³¹¤ò¤ª»¶ÊâÃæ¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÊ®¿å¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥È¥³¥È¥³¶á´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¿å¤·¤Ö¤¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÉ½¾ð¤¬¥ß¥é¥¯¥ë¥¥å¡¼¥È¡£ËÌ²¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£