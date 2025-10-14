『オモウマい店』14種の揚げ物＆小鉢「おまかせ丼」2000円 中には一粒400円のカキフライも
きょう14日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)には、「ハア!!ホンマに飽きないしあわせ丼」が登場する。
【オモウマ写真】バイク乗りのために考案された「バイク丼」1300円
山口・下松市にあるオモウマい食事処は、こだわりの天ぷらと自家製の天丼ダレが自慢。中でも店の名物が「おまかせ丼」。鹿児島県産の黒豚ロースカツ2枚に自家製のタレ、溶き卵でとじたカツ丼の上に、揚げウインナー、野菜の天ぷら、揚げだし巻き玉子、一粒400円の広島県産カキフライなどがのったぜいたくな一品。合計14種の揚げ物に小鉢が付き2000円というサービス価格となっている。その味に感動した常連客のひとりは、“おまかせ丼”を“しあわせ丼”と形容し、店に来るたびに注文。その興奮と感動を「キャハ！」、「ハア！」と感嘆の声を交えて表現する。
また「サクサクでめっちゃおいしい」と評判なのが、バイク乗りのために考案した“バイク丼”（1300円）。山口県産の穴子とエビ、タマネギ、ナス、ピーマンの天ぷらといったぜいたくな組み合わせ。“上天丼”（1500円）は、大きなエビの天ぷらが3尾のる。天丼のほかにも、長崎を一週間食べ歩いて味を覚えた“長崎ちゃんぽん”（1200円）や、月島のもんじゃ屋さんを食べ歩いて研究した“おまかせもんじゃ”（1600円）など、メニューは全150種以上。過去に急病で生死をさまよった経験があるという店主は、「せっかくもらった命じゃけ」と、料理にすべてを注ぎ込んでいる。
このほか、山口・下関市の「味値段三つ星グラムメゾン★計量」が登場する。
【オモウマ写真】バイク乗りのために考案された「バイク丼」1300円
山口・下松市にあるオモウマい食事処は、こだわりの天ぷらと自家製の天丼ダレが自慢。中でも店の名物が「おまかせ丼」。鹿児島県産の黒豚ロースカツ2枚に自家製のタレ、溶き卵でとじたカツ丼の上に、揚げウインナー、野菜の天ぷら、揚げだし巻き玉子、一粒400円の広島県産カキフライなどがのったぜいたくな一品。合計14種の揚げ物に小鉢が付き2000円というサービス価格となっている。その味に感動した常連客のひとりは、“おまかせ丼”を“しあわせ丼”と形容し、店に来るたびに注文。その興奮と感動を「キャハ！」、「ハア！」と感嘆の声を交えて表現する。
このほか、山口・下関市の「味値段三つ星グラムメゾン★計量」が登場する。