『なんでも鑑定団』200万円の借金のカタ“日本画家の屏風”→衝撃値の鑑定結果
きょう14日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に、池上秀畝と思われる作品が登場し、衝撃値の鑑定結果が出る。
【動画】今田耕司は「ニセモノでこんなん描けない！」絶賛…“日本画家の屏風”
“お宝”は、依頼者の父が200万円の借金のカタとして受け取った、地元・長野出身の日本画家、池上秀畝の屏風。30年程前、父がお金を貸していた友人の店が倒産、「返済を少し待ってほしい」とこのお宝を渡されたが、結局そのままになってしまった。
3年前に他界した骨董好きの父は、いつか番組で鑑定してもらいたいと楽しみにしていた。MCの今田耕司は「ニセモノでこんなん描けない！」と絶賛するが、果して本物か。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】ドン小西
【出張鑑定】昭和史に残るお宝鑑定大会
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張コメンテーター】中尾ミエ
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡辺泰弘（「クロサワ楽器日本総本店」店長）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
柴田文彦（エンジニアリングライター）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表
