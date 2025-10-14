『スクープのたまご』第2話 コスプレ日向子、失踪女子高生を追う！
俳優の奥山葵が主演を務める、TBS系 ドラマストリーム『スクープのたまご』（毎週火曜 深0：58※一部地域をのぞく。放送時間変更の場合あり）の第2話が、14日に放送される。
【写真】本編シーンの別カット
あの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった同名小説を実写ドラマ化。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語。ある日、主人公で入社2年目の日向子は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか…。
■第2話のあらすじ
日向子（奥山葵）は事件班の先輩・村井（夙川アトム）から、不慮の事故死にまつわる調査のため、女子高生に変装しての聞き込みを頼まれる。被害者とのツーショット写真に写っている女子高生・橋本まどか（崎本紗衣）が行方不明となっており、村井は日向子に友達の振りをしながらまどかのバイト先を突き止めて欲しいというのだ。
女子高生風ファッションに身を包み、慣れない聞き込みをしていく日向子。一軒目で感覚を掴んだ日向子がホッとしたのも束の間、塩対応をされたり怪しまれたりと、日向子のメンタルはボロボロだった。
編集部に戻り、まどかに関する調査の報告を終えた日向子は、間を空けずに村井から新潟行きを頼まれる。今度は、10代の頃に傷害事件を起こしたある男性の元保護司が以前住んでいた住居での裏取り調査だという。日向子は新潟へと向かうが、想像もつかないピンチに見舞われてしまい…。
【写真】本編シーンの別カット
あの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった同名小説を実写ドラマ化。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語。ある日、主人公で入社2年目の日向子は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか…。
日向子（奥山葵）は事件班の先輩・村井（夙川アトム）から、不慮の事故死にまつわる調査のため、女子高生に変装しての聞き込みを頼まれる。被害者とのツーショット写真に写っている女子高生・橋本まどか（崎本紗衣）が行方不明となっており、村井は日向子に友達の振りをしながらまどかのバイト先を突き止めて欲しいというのだ。
女子高生風ファッションに身を包み、慣れない聞き込みをしていく日向子。一軒目で感覚を掴んだ日向子がホッとしたのも束の間、塩対応をされたり怪しまれたりと、日向子のメンタルはボロボロだった。
編集部に戻り、まどかに関する調査の報告を終えた日向子は、間を空けずに村井から新潟行きを頼まれる。今度は、10代の頃に傷害事件を起こしたある男性の元保護司が以前住んでいた住居での裏取り調査だという。日向子は新潟へと向かうが、想像もつかないピンチに見舞われてしまい…。