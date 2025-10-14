¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î¸°¡ª¡©³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¡È½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò¾ÜºÙ²òÀâ¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¿¯Æþ¤òÁý¤ä¤¹¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÆÈÀê¼èºà¤Ç¡È¶¯¹ë¹ñ·âÇË¡É¤Î¸°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³ùÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë£¶¿Í¤ÇÊø¤·¤¿¡Ö½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¡×
¡¡¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÀï¤Ã¤¿9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£³ùÅÄ¤Ï¡Ö¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç»ö¤ËÊø¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤Ï¥È¥é¥¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê0¤«¤é100Êø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Î¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÁÇÁá¤¯¹¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉÝ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¡É¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¸åÈ¾8Ê¬¤Î¾ìÌÌ¡£DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òMF»°ãø·°¤¬Íî¤È¤·¡¢ÃæÈ×¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿³ùÅÄ¤¬±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤½¤³¤«¤éMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¡¢MFÆ²°ÂÎ§¡¢ºÆ¤Óµ×ÊÝ¤È·Ò¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½Â¤¾å¤ÎÍøÅÀ¤â¸ì¤ë
¡¡ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¡É¡£³ùÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ëº¸¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤¿»þ¤ËËÍ¤Ï·°¡Ê»°ãø¡Ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âó¼Â¤¯¤ó¡ÊÆîÌî¡Ë¤¬ÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¶õ¤¤¤¿¡×¤ÈÏ¢·ÈÌÌ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¬¤³¤³¡ÊÃæÈ×¡Ë¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¹½Â¤¾å¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¡¢Áê¼ê¤¬4¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áê¼ê¤ÎµÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¶õ¤¯¡£¸«¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ºÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³ùÅÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Î10ÈÖ¡Ê¥·¥ã¥É¡¼¡Ë¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¼þ°Ï¤Ë¤â¡ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¿¯Æþ¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯ºî¤ì¤ë¡£¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¤¤¤«¤Ë»È¤¨¤ë¤«¼¡Âè¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ç¡¢10Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÇÊ´ºÕ¤·¤¿ÄÌ¤ê¹¥Ä´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¾¡Íø¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï¡¢³ùÅÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡È½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¡É¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë