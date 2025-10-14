JR東日本が人気アイドルグループSixTONESとコラボした発車メロディの使用中止を発表した。東北新幹線の東京、上野、大宮の各駅で来年3月末まで期間限定で使用されるはずだったが、開始からわずか10日で中止となった。

【映像】鉄オタによる“迷惑行動”（再現イメージ）

いったい何があったのか。JR東日本は「ホーム上で、柄の長い集音マイクを使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました」と中止の理由を説明している。

駅のホームで柄の長い集音マイクを振り上げ、スピーカーから流れる発車メロディを録音する人が増えたという。迷惑行為に加え、安全面でも懸念が生じたという。JR東日本は「新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客様へのご迷惑にもつながる」と説明。

新幹線の駅ホームでなぜ感電の危険があるのか。元京王電鉄運転士の響丈氏は「新幹線は2万5000ボルトの高電圧を使って走っている。その電気が上の架線に流されていて。距離を離していればいいが、棒を伸ばすことによって、近づくことで、触らなくても電気が飛んできてしまうので、電気が流れてしまう可能性があるという意味で危ない」と説明した。

響氏によると、集音マイクの長い柄が駅ホームに張り巡らされている架線に触れてしまうと感電する可能性があるという。特に新幹線の場合、在来線より強い電圧が流れているため、架線に近づけただけでも「たぶん即死だろう」と推察する。「例えば、新幹線の駅で高い位置に傘を持ち上げたり、カーボンの釣り竿を近づけてしまうと危ない。本当に新幹線の駅に関しては、長いものは気をつけた方がいい」（響氏）

中止の原因となった録音者について、SixTONESファンなのかと思いきや、響氏は「きっかけとなったのは間違いなく“音鉄”の方」と指摘する。本格的なマイクを持っていたことから、録音していたのは音を録音して楽しむ鉄道ファン、通称「音鉄」ではないかというのだ。

これに対し、SixTONESファンからは「せっかく期間限定で聴ける貴重な音だったのに中止になって大迷惑」と怒りの声があがった。一方で、音鉄の鉄道ファンは「音鉄としてファンの方々には申し訳ない」と謝罪する動画を公開した。

一連の騒動について、響氏は「写真を撮る方は一部の方ではあるが、大騒ぎをしたり、怒鳴り声をあげたりという方がいるが、『音鉄』の方はそれをしてしまうと音も入ってしまうため、『迷惑音鉄』みたいなことはあまり今まで出てこなかったのかなと思う」と語る。

今回の騒動を受け、響氏は元運転士として周知してほしいことがあるという。「今回のことを機に、特に新幹線の駅で長い棒を使うのは危ないということを再認識していただければいいのかなと思う」と改めて“長い棒”の危険性を訴えた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）