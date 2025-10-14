離婚4回、4人の子供を持つシングルマザー・MALIA.（42）が「なぜお金があるのか」という世の中の疑問に回答。自ら起業した7社を抱えるグループの会長に就任していると明かし、衝撃の年商を告白した。

【映像】MALIA.の年商&ホテルのような超豪華自宅

10月10日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元TBSアナウンサー・山本里菜。

今回は4人の子供を持つシングルマザー・MALIA.（42）の華麗なるドバイ生活に密着。ドバイに移住し４年目、現在は末っ子の海緒くん（7）と2人暮らしだ。

MALIA.が暮らすのは年間家賃数千万円の超高級マンション。ドバイでのセレブな暮らしが話題だが、MALIA.にはちょっとした悩みがあるという。

MALIA.が自分の名前をエゴサすると、「なぜ金がある」というワードがサジェストされるそう。MALIA.は「これだけ働いているんだからあるだろー！（笑）」と誤解を嘆いた。

MALIA.は16年前に「ANELa GROUP」を起業し、現在7社を抱える同グループの「会長」に就任。ビジネスはビューティー、アパレル、ジュエリーなど多岐にわたる。

取材スタッフが「年商16億円くらい？」と追及すると、「まあ…そうですね（笑）」とMALIA.。ヒコロヒーは「まぁ、じゃないとここには住めないですよね」と納得した。