タレントの梅宮アンナさんが自身のインスタグラムを更新。

夫の世継恭規さんに誘われ、急遽、沖縄でバカンスを楽しんだことを動画にまとめて報告しました。



【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 「朝の6時、いきなり沖縄へ行こう！って えっ、マジで言ってる？」 “ 出会って10日婚 “ の夫とサプライズ沖縄旅行を報告





梅宮さんは「名古屋。。朝の6時、いきなり沖縄へ行こう！って えっ、マジで言ってる？」と投稿。名古屋滞在中の早朝に、東京にいる夫から、いきなり沖縄へ行くことを提案されたことを明かしました。





梅宮さんは、「うん。。。」と夫の提案を受け入れたことを明かし、「準備ゼロ、予約ゼロ笑 と言う事で、沖縄セットは持ってきてもらって まさかの "よもやの沖縄合流"」と綴りました。投稿された動画には、1人で空港へ向かい、名古屋発午前8時40分の飛行機で沖縄へ向かう様子が収められています。







沖縄で合流した2人は、リゾートホテルに滞在して、バカンスを楽しんだようで、窓の向こうに椰子の木がのぞく南国を感じる客室で、くつろぐ様子が紹介されています。







また、遠くに海が望めるプールで、2人で過ごす様子も投稿されています。





梅宮さんは、夫婦で過ごしたサプライズな沖縄でのバカンスについて、「嬉しかった」と、綴り締めくくっています。





乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表している梅宮さんは、今年5月に、がん闘病中に出会ったアートディレクターの世継恭規さんと“出会って10日婚“の電撃再婚をしています。







この投稿を見たフォロワーからは、「ドキドキ感がいいですねっ」・「突然の嬉しいお誘い！ほんと素敵過ぎてますー」・「サプライズ動画見て朝から胸が熱くなってます」・「アンナちゃんが幸せそうにしてると、こっちまで幸せな気分になります」といった声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】