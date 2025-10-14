トランプ大統領、ガザ地区の“和平文書”に署名「きょうは記念碑的」
アメリカのトランプ大統領は13日、エジプトで、パレスチナ自治区ガザ地区の和平に関する文書に署名し、「ガザの再建が始まる」と述べて、和平計画を推進していく考えを示しました。
イスラム組織ハマスに拘束されていた人質が解放された13日、トランプ大統領は、仲介国の首脳らとともに、ガザ地区の和平に関する文書に署名しました。
アメリカ トランプ大統領
「きょうは中東を超えた世界の歴史で記念碑的な瞬間だ」
「そして今（ガザの）再建が始まる」
トランプ大統領は、和平計画を進める考えを示し、再建にはガザ地区の非武装化が不可欠だと述べました。
その後開かれたガザ地区の和平などを協議する会議には、20か国以上の首脳らが出席しましたが、イスラエルのネタニヤフ首相とハマスは出席していません。
ハマスの武装解除など和平計画の「第2段階」では、難航が予想されています。
「第1段階」としての人質解放では、ハマスに拘束されていた生存している20人全員が13日に解放され、待ちわびた家族は涙を流して喜びを分かち合っていました。
人質となり解放された男性の兄も駆けつけ、2年ぶりの再会を喜びました。
解放された男性の兄
「最高の気分だ。2年以上も苦しんできた。彼が帰ってきてくれて本当にうれしい」