新聞配達のおじさんが大好きなワンコ。久しぶりの再会に喜んでいたら『今月で辞める』と聞いて…！？その後の予想外の行動は大きな反響を集め「変わり身っぷり(笑)」「また会えるといいね」といった声が寄せられています。

【動画：『新聞配達のおじさん』が大好きな大型犬→『今月で辞める』と聞き、寂しがると思ったら…まさかの光景】

新聞配達のおじさんと久々の再会！

Instagramアカウント「goldenuzboy」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ゆず」くんが大好きな新聞配達のおじさんと再会したときの様子です。

飼い主さんが親しみを込めて「新聞配達のおっちゃん」と呼ぶほど、ゆずくんも大好きな新聞配達員さんと、この日久しぶりに再会したのだそう。姿を見つけるとすぐに走り出し、首元をわしゃわしゃ撫でられてご満悦なゆずくん。

さらにそのままゴロン…！地面にひっくり返ってしまったとか。『好きにしてください！』とばかりに身も心も委ねている様子は微笑ましい限り。

お兄さんの出現にゆずくんは…？

投稿では9倍速で再生されるほど長い時間ナデナデしてもらっていたゆずくん。実は新聞配達を辞めるというおっちゃん。今まで以上にゆずくんと会えなくなってしまうのが寂しいのかもしれませんね。

やっぱりおっちゃんと相思相愛…♡そう思った次の瞬間「こんにちはー」と別のお兄さんから声が。地面に転がる可愛いゆずくんを見てついつい声をかけてしまったのだとか。

するとすかさず『こんにちは♡』とお兄さんの元へまっしぐらのゆずくん。先ほどまであんなに愛でられていたというのに、この変わり身の早さ…！

優しい空間にホッコリ♡

そろそろおっちゃんはお仕事に戻らなければなりません。飼い主さんがゆずくんに声をかけると、ちょっぴりおざなりにさよならの挨拶をし、すぐにお兄さんの元へと行ってしまったそう。

少々塩対応のゆずくんでしたが、これも今まで長い時間をかけて築いてきた関係性があってのもの。とはいえ、常に優しいおっちゃんといつまででもおっちゃんを受け入れるゆずくんとのやり取りはホッコリせずにはいられない光景なのでした♡

そんな心温まる光景には「お互い大好きなんだね」「浮気してる場合ちゃうでｗ」「癒された」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント「goldenuzboy」には、人大好き！喜怒哀楽強めのゆずくんのクスッと笑える日常が投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldenuzboy」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております