日本のJ1、世界で最も平均パスレンジが短いリーグと判明！ティキタカの本場スペインが2位、韓国が3位

2025年シーズンのJ1は佳境を迎えている。

そうしたなか、『CIES』が興味深いデータを紹介していた。

世界各国のリーグを、成功したパスの平均距離でランキングしたものだ。

直近のシーズンで比較すると、平均パスレンジが世界で最も短いのは、J1になるという。

1位 15.79メートル、日本のJ1

2位 15.88メートル、スペインのラ・リーガ

3位 15.89メートル、韓国のKリーグ

4位 15.97メートル、イングランドのプレミアリーグ

5位 16.17メートル、フランスのリーグアン

6位 16.18メートル、ドイツのブンデスリーガ

7位 16.38メートル、ブラジル1部リーグ

8位 16.55メートル、ポルトガル1部リーグ

9位 16.56メートル、イタリアのセリエA

10位 16.76メートル、メキシコ1部リーグ

このランキングは、「平均パスレンジに基づく『ティキ・タカ』スタイル順位トップ10」とも紹介されている。

「ティキ・タカ」は、スペインが得意としてきた短いパスをつなぐプレースタイル。J1は、本場スペインよりもショートパスが多いようだ。ただ、パススピードやロングパス成功率との兼ね合いも見てみたいところ。

ちなみに、今シーズンのJ1で最もパス数が多いのは、柏レイソルDF古賀太陽で2946本。自陣でのパス数も古賀が最多（2436本）。敵陣でのパス数なら、清水エスパルスMFマテウス・ブエノの979本が最多で、ロングパス総数はGKを除くと町田ゼルビアDF昌子源の348本が最多となる。

なお、CIES（国際スポーツ研究センター）は、FIFAなどの共同事業として1995年に創設された機関だ。