第２８回富士ステークス・Ｇ２（１着馬にマイルＣＳ優先出走権）は１０月１８日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われる。

不動の中心は前走で安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）だ。外めの枠からすんなり好位を確保し、最後は１馬身半抜け出す王道の競馬で強さを見せつけた。昨年のＮＨＫマイルＣも制しており、東京マイルではＧ１・２勝。１週前追い切りは栗東・坂路で５１秒８―１１秒６の猛時計を馬なりでマークしており、状態面にも不安はない。王者の競馬を見せつける。

昨年のＪＲＡ賞最優秀マイラー・ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）が、虎視たんたんと逆転を狙っている。安田記念は後方から差し脚を伸ばすも３着。１番人気を裏切る結果にはなったが、１１戦連続掲示板の安定感は魅力だ。

はまればＧ１でも通用する末脚を秘めているウォーターリヒト（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）が３番手。安田記念２着のガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）も侮れない。