フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博の閉幕に「一生の後悔ができてしまいました」とつづった。

新井は「とうとう閉幕してしまいましたね…先月、急遽大阪に行くことになったので混んでいてもいいから万博に!と、夜中もずっと予約を試みたのですが、チケットが取れず…」と涙。「ちょうど出産時期と重なってなかなか行けなくて、涼しくなったら行こうと思っていたらもう終わっちゃう！？と焦って…#大阪関西万博 開幕1000日前イベントのMCをした日からずっと楽しみにしてきたのに、一生の後悔ができてしまいました」と吐露した。

「成仏できない気持ちにより、かわりに行ったUSJではお化けになりました。笑」とも。「チャイルドスイッチでひとりで鑑賞したチェンソーマン☆見られるのは嬉しかったけど、なんだか複雑な気持ちにもなった。ひとりでみてもなぁ。笑 恥ずかしげもなく自撮りしたけど☆笑」としつつ「交代中にとりあえずお土産を買って一息ついていた時の画像です」と子どもたちとのショットをアップした。

「次の万博…いつだろうなぁ。」と嘆いた。

新井アナは2023年4月、一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子長男、今年4月に第2子長女を出産した。