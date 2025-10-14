◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽２回戦 駒大苫小牧６―２函館大有斗（１４日・プレド）

２０１８年以来のセンバツ甲子園出場を狙う駒大苫小牧が６―２で函館大有斗に勝利し、２年連続の８強入りを決めた。

３回に３番・川口奨真遊撃手（２年）の内野安打で先制すると、５回は１番・坂本唯斗二塁手（２年）の内野ゴロの間に追加点。７回は１死満塁から坂本が右中間を破る走者一掃の適時三塁打を放ち、突き放した。

投げては、エース右腕・村田煌翔（２年）が６回途中１安打無失点と好投。２番手の外村和夢（２年）は８回に２点を失ったものの、リードを守り切った。

１安打４打点の坂本は七飯町出身で、兄・陸斗さんが函館大有斗ＯＢ。中学３年時、駒大苫小牧との２校で進学を迷ったが「行きたいところに行って、やるならレギュラーで甲子園に行けよ」と背中を押され、地元を離れた。

今夏も不動の１番打者として南北海道大会４強入りに貢献したリードオフマン。昨秋、今夏と甲子園への道を閉ざされた北海と対戦の可能性もある準々決勝に向け、「絶対に勝ちます」と闘志を燃やしていた。