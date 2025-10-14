大阪・関西万博の閉幕から一夜明けた１４日、会場ではパビリオンの撤去作業に向けた準備が始まった。

入場ゲート前には名残を惜しんで記念撮影に訪れた万博ファンの姿もあり、余韻はしばらく続きそうだ。

日本国際博覧会協会（万博協会）は各国に対し、閉幕から１週間後の今月２０日以降にパビリオンの解体工事を始め、遅くとも来年４月１３日までに敷地や区画を返還するよう要請している。

電気や水道など会場内のインフラ設備も順次撤去され、更地にして２０２８年２月末までに土地所有者の大阪市に返還される。

１４日午前９時頃、前日までの混雑から一転して閑散とした会場内では、アメリカ館やフランス館前でヘルメットをつけた作業員らが打ち合わせをし、鉄骨を組むなどしていた。大屋根リング下の物販コーナーでは、スタッフらが公式キャラクター「ミャクミャク」のぬいぐるみなどを片付けていた。

共同館「コモンズＡ」でカフェを運営し、片付けのために出勤した大阪府吹田市の女性（５６）は「昨日まであれだけ大勢来ていたお客さんたちがいなくて、寂しくなった」と話した。

三菱グループが出展したパビリオン「三菱未来館」では１４日午前、ユニホーム姿のスタッフら約９０人が参加して解散式が開かれ、一人ひとりに感謝状と記念品が手渡された。

小美野一館長は「約１２７万人の来場者を迎えられたのは皆さんのおかげ。ホスピタリティーを提供するという目的を１００％達成できた」とあいさつ。サプライズでミャクミャクが登場すると、スタッフらはこぞって記念撮影した。

大阪メトロ中央線の夢洲（ゆめしま）駅に直結する東ゲート前では、朝から閉幕を惜しむファンが集まり、持参したミャクミャクのぬいぐるみと写真を撮るなどした。愛知県愛西市から訪れた薬剤師の女性（３８）は「万博には３０回通い、色々なスタッフや来場者と出会い、仲良くなれた。幸せな時間をありがとうと伝えたい」と話していた。