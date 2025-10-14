【スシロー】税込360円〜「本鮪3貫盛り」発売、120円〜「厚切りびん長まぐろ」なども登場

寿司チェーン「スシロー」は10月14日から、全国の店舗で「本鮪3貫盛り」(税込360円〜)などを販売するフェアを開催している。

今回、数量限定で販売する商品は3品。「本鮪3貫盛り」のほかには、税込120円〜の「厚切りびん長まぐろ」「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」を販売する。価格は店舗によって異なる。

いずれも10月26日までの販売を予定しているが、数量限定のため、無くなり次第終了。各店舗の販売状況や価格は、アプリ･WEBサイトで確認できる。

スシロー「本鮪3貫盛り」

〈10月14日発売メニュー3品〉

◆本鮪3貫盛り

鮪の王様と称される本鮪の赤身･中とろ･大とろのセット。赤身は本鮪ならではの香りと旨みを、中とろは旨みと脂のバランスの良さを、大とろでは口の中で脂がとろける食感を楽しめる。販売予定総数は176万食。3貫360円〜(税込)。

スシロー「本鮪3貫盛り」

◆厚切りびん長まぐろ食べ比べ

厚切りのびん長まぐろを、2種類の食べ方で楽しめる商品。ひとつはそのままで、もうひとつはオリジナルの煮切り醤油で漬け、旨みを引き出した。販売予定総数は111万食。2貫120円〜(税込)。

スシロー「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」

◆厚切りびん長まぐろ

しっとりやわらかな食感が特徴のびん長まぐろを、ボリューム満点の厚切りで提供する。販売予定総数は54万食。2貫120円〜(税込)。

スシロー「厚切りびん長まぐろ」

今回の発売商品は、テイクアウト専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」では販売しない。

■スシロー 公式サイトはこちら