小僧寿し、期間限定の「超たっぷりフェア」開催/まぐろ･サーモンなど人気のネタをメインに全9種類を提供、10月14日から
持ち帰りすし店「小僧寿し」は、10月14日から17日までの期間限定で「超たっぷりフェア」を開催する(一部地域･店舗を除く)。
持ち帰り寿司のパイオニアである「小僧寿し」の“ボリューム満点”な人気企画の1つで、計20貫の寿司を税込1,296円で提供。まぐろやサーモンなどの人気のネタ10貫を中心にした、全9種類のラインナップとしている。なくなり次第終了。
提供商品は下記の通り。一部地域･店舗では内容･金額が異なるとしているが、いずれも基本価格は税込1,296円となる。
◆超たっぷり まぐろ
フェアの目玉商品。同店の人気No.1のネタであるまぐろを堪能できる。
内容:まぐろ、いか、ねぎまぐろ、こはだ、玉子(小)、バサ、いかげそ、海鮮サラダ胡瓜軍艦、シーチキン胡瓜軍艦、かにかま
※下記の他商品も中心となるネタ以外は原則同様の内容。
◆超たっぷり サーモン
◆超たっぷり ねぎまぐろ
◆超たっぷり えび
◆超たっぷり えんがわ
◆超たっぷり 海鮮サラダ
◆超たっぷり たこ
◆超たっぷり 穴子
◆超たっぷり いか
