小僧寿し、期間限定の「超たっぷりフェア」開催/まぐろ･サーモンなど人気のネタをメインに全9種類を提供、10月14日から

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、10月14日から17日までの期間限定で「超たっぷりフェア」を開催する(一部地域･店舗を除く)。

持ち帰り寿司のパイオニアである「小僧寿し」の“ボリューム満点”な人気企画の1つで、計20貫の寿司を税込1,296円で提供。まぐろやサーモンなどの人気のネタ10貫を中心にした、全9種類のラインナップとしている。なくなり次第終了。

提供商品は下記の通り。一部地域･店舗では内容･金額が異なるとしているが、いずれも基本価格は税込1,296円となる。

〈「超たっぷりフェア」ラインナップ〉

◆超たっぷり まぐろ

フェアの目玉商品。同店の人気No.1のネタであるまぐろを堪能できる。

内容:まぐろ、いか、ねぎまぐろ、こはだ、玉子(小)、バサ、いかげそ、海鮮サラダ胡瓜軍艦、シーチキン胡瓜軍艦、かにかま

※下記の他商品も中心となるネタ以外は原則同様の内容。

「超たっぷり まぐろ」

◆超たっぷり サーモン

「超たっぷり サーモン」

◆超たっぷり ねぎまぐろ

「超たっぷり ねぎまぐろ」

◆超たっぷり えび

「超たっぷり えび」

◆超たっぷり えんがわ

「超たっぷり えんがわ」

◆超たっぷり 海鮮サラダ

「超たっぷり 海鮮サラダ」

◆超たっぷり たこ

「超たっぷり たこ」

◆超たっぷり 穴子

「超たっぷり 穴子」

◆超たっぷり いか

「超たっぷり いか」

小僧寿し、期間限定「超たっぷりフェア」開催