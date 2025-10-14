セブン‐イレブン『こわかわブラック!おいしいハロウィン!』開催/惣菜パンやスイーツ、パスタなどをラインアップ

セブン‐イレブンは、『こわかわブラック!おいしいハロウィン!』を開催し、2025年10月7日以降順次、ハロウィン限定の惣菜パンやスイーツ、パスタなどを発売している。

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」572.40円

販売地域:沖縄県除く全国

発売日:10月7日

イカスミや刻んだイカを使用した黒いソースに、トマトソースとイカを盛り付けた。

【栄養成分】

熱量:440kcal

たんぱく質:19.3g

脂質:9.1g

炭水化物:73.8g(糖質:66.8g、食物繊維:7.0g)

食塩相当量:4.1g

セブン‐イレブン「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」イメージ

◆「プリンケーキパフェ ヤミいちご」399.60円

販売地域:全国

発売日:10月12日

ブラックココアの黒といちごの赤を組み合わせたハロウィンらしいパフェ。いろいろな具材を盛り付け、食感も楽しめる。

【栄養成分】

熱量:281kcal

たんぱく質:4.2g

脂質:18.3g

炭水化物:25.4g(糖質:24.2g、食物繊維:1.2g)

食塩相当量:0.22g

セブン‐イレブン「プリンケーキパフェ ヤミいちご」イメージ

◆「パンプキンもこ」248.40円

販売地域:沖縄県除く全国

発売日:10月12日

黒色のもちもちした食感のもこ生地にかぼちゃペーストを使用したクリームを詰め、オレンジ色のチョコを線掛けした、ハロウィンを感じさせるシュークリーム。

【栄養成分】

熱量:217kcal

たんぱく質:2.6g

脂質:11.5g

炭水化物:26.2g(糖質:25.1g、食物繊維:1.1g)

食塩相当量:0.26g

セブン‐イレブン「パンプキンもこ」イメージ

◆「くるくるソーセージロール」181.44円

販売地域:全国

発売日:10月14日

ふんわりとしたパン生地をソーセージに巻き付け、ケチャップで味付けした。

【栄養成分(沖縄県除く全国)】

熱量:229kcal

たんぱく質:6.1g

脂質:10.4g

炭水化物:28.2g(糖質:27.3g、食物繊維:0.9g)

食塩相当量:1.2g

【栄養成分(沖縄県)】

熱量:226kcal

たんぱく質:6.2g

脂質:10.1g

炭水化物:28.0g(糖質:27.1g、食物繊維:0.9g)

食塩相当量:1.2g

セブン‐イレブン「くるくるソーセージロール」イメージ

◆「いちごとホワイトチョコのケーキ」189円

販売地域:沖縄県除く全国

発売日:10月14日

練乳の優しい甘さを感じられるしっとりくちどけの良いケーキに、ホワイトチョコといちごジャムをあわせた。

【栄養成分】

熱量:290kcal

たんぱく質:3.3g

脂質:15.7g

炭水化物:34.0g(糖質:33.5g、食物繊維:0.5g)

食塩相当量:0.23g

セブン‐イレブン「いちごとホワイトチョコのケーキ」イメージ

◆「かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼」248.40円

販売地域:沖縄県除く全国

発売日:10月21日

ココア風味のどら焼生地でかぼちゃあんとマスカルポーネホイップを挟んだ。

【栄養成分】

熱量:179kcal

たんぱく質:4.0g

脂質:6.2g

炭水化物:27.7g(糖質:25.9g、食物繊維:1.8g)

食塩相当量:0.4g

セブン‐イレブン「かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼」イメージ

◆「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」192.24円

販売地域:沖縄県除く全国

発売日:10月21日

もちもちの生地でかぼちゃあんを包み、黒ごまをまぶして焼き上げた。

【栄養成分】

熱量:152kcal

たんぱく質:2.7g

脂質:5.0g

炭水化物:25.3g(糖質:23.0g、食物繊維:2.3g)

食塩相当量:0.24g

セブン‐イレブン「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」イメージ