セブン‐イレブン『こわかわブラック!おいしいハロウィン!』開催/惣菜パンやスイーツ、パスタなどをラインアップ
セブン‐イレブンは、『こわかわブラック!おいしいハロウィン!』を開催し、2025年10月7日以降順次、ハロウィン限定の惣菜パンやスイーツ、パスタなどを発売している。
ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。◆「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」572.40円
販売地域:沖縄県除く全国
発売日:10月7日
イカスミや刻んだイカを使用した黒いソースに、トマトソースとイカを盛り付けた。
【栄養成分】
熱量:440kcal
たんぱく質:19.3g
脂質:9.1g
炭水化物:73.8g(糖質:66.8g、食物繊維:7.0g)
食塩相当量:4.1g
セブン‐イレブン「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」イメージ◆「プリンケーキパフェ ヤミいちご」399.60円
販売地域:全国
発売日:10月12日
ブラックココアの黒といちごの赤を組み合わせたハロウィンらしいパフェ。いろいろな具材を盛り付け、食感も楽しめる。
【栄養成分】
熱量:281kcal
たんぱく質:4.2g
脂質:18.3g
炭水化物:25.4g(糖質:24.2g、食物繊維:1.2g)
食塩相当量:0.22g
セブン‐イレブン「プリンケーキパフェ ヤミいちご」イメージ◆「パンプキンもこ」248.40円
販売地域:沖縄県除く全国
発売日:10月12日
黒色のもちもちした食感のもこ生地にかぼちゃペーストを使用したクリームを詰め、オレンジ色のチョコを線掛けした、ハロウィンを感じさせるシュークリーム。
【栄養成分】
熱量:217kcal
たんぱく質:2.6g
脂質:11.5g
炭水化物:26.2g(糖質:25.1g、食物繊維:1.1g)
食塩相当量:0.26g
セブン‐イレブン「パンプキンもこ」イメージ◆「くるくるソーセージロール」181.44円
販売地域:全国
発売日:10月14日
ふんわりとしたパン生地をソーセージに巻き付け、ケチャップで味付けした。
【栄養成分(沖縄県除く全国)】
熱量:229kcal
たんぱく質:6.1g
脂質:10.4g
炭水化物:28.2g(糖質:27.3g、食物繊維:0.9g)
食塩相当量:1.2g
【栄養成分(沖縄県)】
熱量:226kcal
たんぱく質:6.2g
脂質:10.1g
炭水化物:28.0g(糖質:27.1g、食物繊維:0.9g)
食塩相当量:1.2g
セブン‐イレブン「くるくるソーセージロール」イメージ◆「いちごとホワイトチョコのケーキ」189円
販売地域:沖縄県除く全国
発売日:10月14日
練乳の優しい甘さを感じられるしっとりくちどけの良いケーキに、ホワイトチョコといちごジャムをあわせた。
【栄養成分】
熱量:290kcal
たんぱく質:3.3g
脂質:15.7g
炭水化物:34.0g(糖質:33.5g、食物繊維:0.5g)
食塩相当量:0.23g
セブン‐イレブン「いちごとホワイトチョコのケーキ」イメージ◆「かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼」248.40円
販売地域:沖縄県除く全国
発売日:10月21日
ココア風味のどら焼生地でかぼちゃあんとマスカルポーネホイップを挟んだ。
【栄養成分】
熱量:179kcal
たんぱく質:4.0g
脂質:6.2g
炭水化物:27.7g(糖質:25.9g、食物繊維:1.8g)
食塩相当量:0.4g
セブン‐イレブン「かぼちゃ&マスカルポーネ 生どら焼」イメージ◆「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」192.24円
販売地域:沖縄県除く全国
発売日:10月21日
もちもちの生地でかぼちゃあんを包み、黒ごまをまぶして焼き上げた。
【栄養成分】
熱量:152kcal
たんぱく質:2.7g
脂質:5.0g
炭水化物:25.3g(糖質:23.0g、食物繊維:2.3g)
食塩相当量:0.24g
セブン‐イレブン「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」イメージ