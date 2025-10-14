¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡×¼ÂºÝ¤ÎËÜÊÔ»þ´Ö¤¬È½ÌÀ ¨¡ »öÁ°¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¼Ü¤Ë
¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤Î³Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎËÜÊÔ»þ´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´ÏÃ90Ê¬Ä¶¤¨¡×¤È¤¤¤¦±½¤Ï¥Ç¥Þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¶¦Æ±À½ºî¼Ô¤Î¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー¤Ï¤Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¼Ü¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÊÔ½¸ºî¶ÈÃæ¤Î²èÌÌ¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó5Âè1ÏÃ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊThe Crawl¡Ë¡×¤¬1»þ´Ö8Ê¬¡¢Âè2ÏÃ¡Ö¼ºí©¡ÊThe Vanishing of¡Ä¡Ë¡×¤¬54Ê¬¡¢Âè3ÏÃ¡Ö¥¿ー¥ó¥Ü¥¦¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡ÊThe Turnbow Trap¡Ë¡×¤¬1»þ´Ö6Ê¬¡¢Âè4ÏÃ¡ÖËâ½Ñ»Õ¡ÊSorcerer¡Ë¡×¤¬1»þ´Ö23Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Ô¥½ー¥É¼Ü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤Î±½¤Î¤Û¤«¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÁ´ÏÃ¤¬90Ê¬¤«¤é2»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿·Á¤À¡£
¥·ー¥º¥ó5¤Ï3Éô¹½À®¤Ç¡¢VOL 1¤¬2025Ç¯11·î27Æü¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤¬12·î26Æü¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¡£Âè5ÏÃ°Ê¹ß¤Î¼Ü¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó4¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È3ÏÃ¤¬±Ç²èÊÂ¤ß¤ÎÄ¹¼Ü¡ÊºÇ½ªÏÃ¤Ï2»þ´Ö22Ê¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤ëºÇ½ª¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥¥ó¥¹¤Î³¹¤Ï¡¢Î¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¤ÎÍ¾ÇÈ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¥·¥êー¥ººÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤êÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈëÌ©¤ò°®¤ë¥ô¥§¥¯¥Ê¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÃÄ·ë¤¹¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¥¹¤Ï8·î¤Î¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó1°ÊÍèºÇ¤â»ö·ï¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2ÏÃ¡Ö¼ºí©¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ê¥¢¥Ð¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤ÇºÇ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
