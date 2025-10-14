小嶋陽菜・高橋みなみ・指原莉乃、AKB48握手会に急遽参加「びっくり」「サプライズすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】AKB48の『Oh my pumpkin!』（8月13日リリース）の発売記念イベント「東京握手会」が10月13日に千葉・幕張メッセにて開催された。AKB48を卒業した小嶋陽菜・高橋みなみ・指原莉乃が握手会に参加し、話題を集めている。
【写真】小嶋陽菜、AKB衣装姿で握手会参加
10月13日、小嶋は自身のInstagramストーリーズで「予定になかったのですがせっかくなので握手会してみました」と急遽握手会に参加したことを報告し、イベント中の動画を公開。にこやかに対応し「懐」と添えている。また高橋は小嶋の投稿を引用する形で現役メンバーの向井地美音、小嶋との3ショットを投稿。指原莉乃は自身のX（旧Twitter）で「握手会、緊急参戦（ナンバーで当たった方のみです）たのしみ」と小嶋と同様に急遽握手会に参加したことを伝えている。
また、同イベントでは「ステージイベント」も開催され、3人に加えて前田敦子も登場し、会場を盛り上げた。
この投稿には「びっくり」「サプライズすぎる」「青春が蘇る」「嬉し過ぎて泣きそう」「まさかこんなことが」といった声がS N S上で上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小嶋陽菜、AKB衣装姿で握手会参加
◆小嶋陽菜・高橋みなみ・指原莉乃、AKB48握手会に降臨
10月13日、小嶋は自身のInstagramストーリーズで「予定になかったのですがせっかくなので握手会してみました」と急遽握手会に参加したことを報告し、イベント中の動画を公開。にこやかに対応し「懐」と添えている。また高橋は小嶋の投稿を引用する形で現役メンバーの向井地美音、小嶋との3ショットを投稿。指原莉乃は自身のX（旧Twitter）で「握手会、緊急参戦（ナンバーで当たった方のみです）たのしみ」と小嶋と同様に急遽握手会に参加したことを伝えている。
また、同イベントでは「ステージイベント」も開催され、3人に加えて前田敦子も登場し、会場を盛り上げた。
◆小嶋陽菜・高橋みなみ・指原莉乃の投稿に反響
この投稿には「びっくり」「サプライズすぎる」「青春が蘇る」「嬉し過ぎて泣きそう」「まさかこんなことが」といった声がS N S上で上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】