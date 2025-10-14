産後のせいせい、ミニT＆ショーパン姿で美ボディ際立つ「くびれ凄い」「ギャル感増して可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/14】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈Tシャツにショートパンツ姿で美しいスタイルを披露した。
【写真】せいせい「くびれ凄い」と話題の大胆ショーパン姿
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは、「新しく買ったデジカメの画質が良すぎていーっぱい撮った るんるん」と嬉しそうに綴り、白いピタッとしたシルエットのミニ丈Tシャツにショートパンツ、膝下までのレースアップブーツを着用し、街の中で撮影した写真を複数枚投稿。Tシャツの裾からは引き締まった美しいウエストがのぞき、スラリと長い美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「カッコいいコーデ」「くびれ凄い」「すごく似合ってる」「ギャル感増して可愛い」「ウエスト綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、美ウエスト＆美脚披露
◆せいせいの投稿に反響
