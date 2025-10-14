EXOド・ギョンス、悪役に初挑戦！新ドラマ『捏造された都市』の冷酷な姿を捉えたスチール公開

Disney＋オリジナルドラマ『捏造された都市』が事件を設計する“彫刻家”アン・ヨハン役を演じたボーイズグループEXOのメンバー、ド・ギョンス（D.O.）のキャラクタースチールを公開した。

【写真】ド・ギョンス、"アイドル初の調理兵"時代

2025年、Disney＋最高のエンターテインメント『捏造された都市』で、アン・ヨハン役としてまた別の変身を遂げるド・ギョンスのキャラクタースチールが公開された。

『捏造された都市』は、平凡な人生を過ごしていたテジュン（演者チ・チャンウク）がある日、理不尽に凶悪な犯罪に巻き込まれて監獄に入ることになる。すべてはヨハン（演者ド・ギョンス）によって計画されたということを知り、彼への復讐を実行するアクションドラマだ。

映画『スウィング・キッズ』『THE MOON』『シークレット・メロディ』からドラマ『大丈夫、愛だ』『100日の郎君様』まで、常に新たな顔でキャラクターを自由に演じ、演技の幅広さを披露してきたド・ギョンス。

そんな彼が、今作を通じて初めて悪役に挑戦する。事件を設計する“彫刻家”アン・ヨハン役を演じた彼は、他人の人生を彫刻する極悪非道で、狂気じみた人物として新たな顔を披露する予定だ。

（写真＝Disney＋）ド・ギョンス

アン・ヨハンは社会の上位1％のための特別な警護サービスを運営する代表で、証拠を操作して事件の真犯人を新しく設計しながら喜びを感じる人物だ。

自分の唯一の失敗作になるかもしれないテジュンを消し去るために新しいバージョンを設計することになり、テジュンと激しく衝突し始める。公開されたスチールでは、今まで見たことのないド・ギョンスの冷酷な姿が目を引く。

すべての事件を設計し、監視カメラを通じて、彫刻の姿を観察する白い部屋で、また別のターゲットを探すようなヨハンの姿は、彼が今後どんな事件を“彫刻”するのか好奇心を刺激する。

（写真＝Disney＋）ド・ギョンス

特に、ド・ギョンスはヨハンのキャラクターの悪い魅力を際立たせるために短髪にしたり、無彩色の衣装を着用したりして外見にも気を遣い、彼が演じる悪役に対する期待を高めた。

ド・ギョンスは「悪役に初めて挑戦した。役そのものが冷たく見えるので、ヨハンというキャラクターを演じるとき、どのように表現するか悩んだ」と初めての悪役への変身のために悩み続けた過程について明らかにした。

また、パク・シヌ監督は「ヨハンは純粋に“悪”である。ド・ギョンスの澄んだ目、天真爛漫な笑顔が思い描いていたヨハンのイメージにあまりにもぴったりなキャラクターだった」と唯一無二の魅力でヨハンを演じたド・ギョンスに対する満足感を表した。

なお、Disney＋ドラマ『捏造された都市』は、来る11月5日に4つのエピソードを公開し、その後毎週2話ずつ公開。全12話の作品として配信予定だ。

◇ド・ギョンス（D.O.） プロフィール

1993年1月12日生まれ。俳優名義のド・ギョンスは本名。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内のポジションはメインボーカル。2014年に映画『明日へ』に出演し、以降俳優活動にも力を入れるように。演技の経験は練習生時代の共通教育課程で実施された授業のみという経歴であったが、それを感じさせない迫真の演技と安定感で一躍人気俳優となった。出演作はドラマ『大丈夫、愛だ』『君を憶えてる』『100日の郎君様』、映画『あの日兄貴が灯した光』『7号室』『神と共に』シリーズ、『スウィング・キッズ』など。