【マネージャーちゃん＆部活オプション】 2026年4月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「マネージャーちゃん＆部活オプション」を2026年4月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデル「創彩少女庭園」のスピンオフ「〇〇さん」シリーズ第3弾として、ポニーテールが眩しい爽やかスポーツ少女「マネージャーちゃん」をプラモデルで表現したもの。

ヘアスタイルは活発なポニーテールスタイルで、前髪とリボンは新規造形となっており、前髪は「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」に加え、メガロマリアのバイザーなどを装着することが可能な「3mm穴あきタイプ」の3種類が付属する。髪色は小石川 エマと同色のレッドを採用しており、前髪を交換したり手軽にカスタマイズを楽しむことができる。

アイプリントは森倉円氏による新規デザインの「笑顔」「むー顔」「叫び顔」「照れ顔」の4種類が用意され、天真爛漫で親しみやすい新キャラクターに仕上がっている。塗装済みタイプと未塗装タイプの両方のフェイスと目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するため、未塗装タイプに貼り付けることによってオリジナルの表情パーツを作ることができる。

「結城 まどか【桃桜高校・夏服】」のボディを採用しており、立ち姿用の上半身のほかに「前かがみ用ボディ」と「座り姿勢用パーツ」が付属。前かがみ時に視線を前に向けられるよう「上向きに角度変更」された首パーツも付属するため、テーブルで肘をついたポージングなど幅広い演出ができるようになっている。

スカートは「通常タイプ」「なびきタイプ」「座りタイプ」の3種類を用意。パーツの組み合わせによって幅広いポージングが可能なプレイバリューはそのままに全体のカラーリングを爽やかなスカイブルーに一新している。

新規造形の部活オプションとして、バットやラケットなど様々な競技のアイテムが合計10点付属。「ラケットケース」は開閉するので実際にラケットを収納することが可能で、「サッカーボール」と「野球ボール（エフェクト付き）」は3mm穴が開いているため、フライングベースでボールを浮かせるなどしてアクロバティックな構図づくりも楽しめる。

またコトブキヤショップで購入すると、特典として「ヘアアレンジパーツ」が付属する。

「マネージャーちゃん＆部活オプション」

コトブキヤショップ特典「ヘアアレンジパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約150mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

