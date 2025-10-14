静音キャスターとストッパー搭載！【エース】の多機能スーツケースで旅をより快適に Amazonで販売中！
フロントポケットで出し入れ快適！【エース】の機内持ち込みスーツケースが出張に大活躍 Amazonで販売中！
ACEブランドよりキャスターストッパー付きのスーツケースが新登場。フロントポケット内にはPCも収納できるポケットを搭載。トラベルや出張にも活躍する。キャスターストッパー付の為、坂道や電車内で不用意に動く心配もなく快適。
容量34Lで2〜3泊に最適なサイズ感。フロントポケットにはPC収納も可能で、ビジネスシーンにも対応できるスーツケースとなっている。
旋回性に優れた双輪キャスターを搭載。さらにキャスターストッパー付きで、坂道や電車内でも安心して使える仕様に仕上がっている。
TSAダイヤルロック搭載で海外旅行にも安心。荷こぼれ防止の内装デザインが、空港やホテルでの開閉時もスマートさを保ってくれる。
重量は約3.3kgと軽量ながら丈夫なポリカーボネート素材を採用。持ち運びやすく、長く愛用できる設計になっている。
