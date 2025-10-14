ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

フロントポケットで出し入れ快適！【エース】の機内持ち込みスーツケースが出張に大活躍 Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ACEブランドよりキャスターストッパー付きのスーツケースが新登場。フロントポケット内にはPCも収納できるポケットを搭載。トラベルや出張にも活躍する。キャスターストッパー付の為、坂道や電車内で不用意に動く心配もなく快適。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


容量34Lで2〜3泊に最適なサイズ感。フロントポケットにはPC収納も可能で、ビジネスシーンにも対応できるスーツケースとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


旋回性に優れた双輪キャスターを搭載。さらにキャスターストッパー付きで、坂道や電車内でも安心して使える仕様に仕上がっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


TSAダイヤルロック搭載で海外旅行にも安心。荷こぼれ防止の内装デザインが、空港やホテルでの開閉時もスマートさを保ってくれる。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


重量は約3.3kgと軽量ながら丈夫なポリカーボネート素材を採用。持ち運びやすく、長く愛用できる設計になっている。